El fruto que puede reducir un 50% las infecciones del tracto urinario, según un estudio

Las infecciones urinarias pueden ser increíblemente dolorosas y desencadenar una variedad de problemas de la vejiga. Si no se tratan, pueden derivar en una infección de los riñones y causar más complicaciones, incluida una sepsis en casos más extremos. A pesar de ser más común en las mujeres, las infecciones urinarias también se dan en hombres y niños.

Así, el uso de los arándanos para tratar estas infecciones del tracto urinario (ITU) se remonta a los indios nativos americanos, sin embargo, y tal y como recoge el medio especializado Science Alert, ahora un estudio ha demostrado evidencias científicas acerca de este remedio.

El riesgo se redujo más de una cuarta parte

En el estudio, los investigadores revisaron 50 ensayos anteriores que englobaban casi nueve mil participantes en total. Estos analizaban como el riesgo de infección urinaria estaba relacionado con los arándanos consumidos en forma de jugo, tableta o polvo. Igualmente, exponían algunos métodos para determinar los beneficios de este fruto.

Los expertos señalan que la mayoría de los testados comparó los productos derivados de los arándanos con un placebo o con ningún tratamiento para las ITU. Aunque, establecieron que beber arándanos en forma de jugo o tomar cápsulas reducía la cantidad de infecciones urinarias en mujeres con casos recurrentes, en niños y en personas susceptibles a infecciones urinarias después de intervenciones médicas como radioterapia en la vejiga. Así lo recoge Science Alert.

El estudio reveló que el riesgo de desarrollar una ITU se redujo más de una cuarta parte en mujeres recurrentes, más de la mitad en niños y poco más de la mitad en personas con probabilidades de contraer infecciones urinarias después de procedimientos médicos.

Arándanos Getty Images/iStockphoto

Pocos efectos secundarios

Los efectos secundarios fueron escasos, pues muy pocos pacientes informaron de padecerlos, siendo el dolor de estómago el más común. No obstante, el resultado no queda del todo claro, ya que muy pocos ensayos compararon productos de arándano directamente con antibióticos o probióticos, y estos tratamientos pueden ser tan efectivos como la fruta.

Por otro lado, las personas mayores, las mujeres embarazadas y las personas con problemas para orinar no demostraron obtener beneficios tras la ingesta de arándanos, por lo que el medio explica que este resultado no se aplica en todos los ámbitos. A pesar de ello, sí que demuestra que para otros grupos de personas la reducción del riesgo es significativa.

"Este increíble resultado realmente no nos sorprendió, ya que nos enseñan que cuando hay más y mejores pruebas, la verdad finalmente saldrá a la luz", explica la epidemióloga Gabrielle Williams del Children's Hospital en Westmead en Australia (declaraciones recogidas en Science Alert).

Dosis recomendada

Según estudios previos, se cree que las proantocianidinas (PAC), un compuesto presente en los arándanos, ayudan a evitar que la bacteria Escherichia coli se adhiera a las células que recubren la vejiga, lo que le da a las frutas sus beneficios protectores. De hecho, se estima que esta bacteria representa el 90% de las infecciones urinarias.

No obstante, el estudio no revela la dosis óptima de proantocianidinas que debemos consumir, aunque una investigación de 2021 recomienda alrededor de 36 miligramos al día. Estos investigadores indican que "no se pueden sacar conclusiones de estos análisis en cuanto a la eficacia relativa de las diferentes dosis de PAC", así lo recoge el portal especializado.

De esta forma, son muchas las investigaciones realizadas sobre los beneficios de los arándanos, siendo la primera en 1998. Cada una de ellas arroja nuevos datos acerca de este rico fruto y sus evidentes beneficios para la salud.

¿Quieres recibir los mejores contenidos para cuidar tu salud y sentirte bien? Apúntate gratis a nuestra nueva newsletter.