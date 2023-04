Estos son los alimentos que más aumentan tu riesgo de diabetes, según un estudio

La prevalencia de la diabetes no hace más que incrementarse, en buena parte debido a factores como el avance del sedentarismo o de ciertos patrones dietéticos.

De hecho, en muchos casos no resulta sencillo determinar cuáles de estos elementos son los que están contribuyendo a este incremento de la incidencia. En este sentido, una nueva investigación publicada en la revista científica Nature Medicine ha analizado la ingesta dietética en 184 países y la ha puesto en relación con los aumentos en casos de diabetes de tipo II.

Carbohidratos de mala cantidad

En este trabajo, los autores evalúan más específicamente el impacto concreto por regiones del mundo de 11 factores que se ha comprobado que aumentan el riesgo de diabetes de tipo II. Estos factores son un consumo insuficiente de cereales integrales, un consumo excesivo de cereales refinados, una ingesta excesiva de carnes procesadas, una ingesta excesiva de carne roja, una ingesta insuficiente de yogur, una ingesta excesiva de bebidas azucaradas, una ingesta excesiva de patatas, una ingesta deficiente de fruta, un consumo insuficiente de semillas y frutos secos, una ingesta insuficiente de verduras sin almidón y una ingesta excesiva de zumo de fruta.

Entre 1990 y 2018, hubo tres que claramente encabezaron, a nivel mundial, la contribución a la carga de la diabetes II: un consumo insuficiente de cereales integrales, una ingesta excesiva de arroz y trigo refinado y un consumo excesivo de carne procesada.

Por tanto, los investigadores afirman que uno de los principales impulsores de la diabetes en el mundo es la mala calidad de los carbohidratos que tomamos, lo que convierte esta en un área crítica para mejorar la nutrición y reducir los perjuicios derivados de la diabetes.

Un aumento diferente por regiones

Las regiones del mundo en las que se registró el mayor aumento de casos de diabetes de tipo II relacionados con la dieta fueron Europa central y del este y Asia central. Allí, la dieta es rica en carne roja, carne procesada y patatas.

Por otra parte, la incidencia también creció considerablemente en zonas como América Latina y el Caribe, debido en parte a otros factores como el consumo de bebidas azucaradas y carne procesada.

Los países en los que la dieta tenía menor impacto en la tasa de diabetes de tipo II, por su lado, se encontraban en regiones como el sur de Asia (la India) o el África subsahariana (Nigeria, Etiopía).

En total, este estudio que hasta el 70% de todos los nuevos casos de diabetes tipo II en el mundo son atribuibles a una dieta inadecuada, lo que evidencia la importancia de actuar sobre este área a nivel de políticas públicas para reducir los daños causados por la enfermedad a nivel tanto humano como económico.

Referencias

O’Hearn, M., Lara-Castor, L., Cudhea, F. et al. Incident type 2 diabetes attributable to suboptimal diet in 184 countries. Nat Med (2023). DOI: https://doi.org/10.1038/s41591-023-02278-8