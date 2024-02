El exceso de vitamina B3 puede contribuir a las enfermedades cardíacas

Una de cada tres personas en España muere por enfermedades cardiovasculares, según el Instituto Nacional de Estadística. El dato, no obstante, simplifica la realidad: se trata de un grupo variado y complejo de patologías, en las que interviene una gran variedad de factores de riesgo diferentes.

De hecho, los científicos siguen identificando algunos de estos contribuyentes al riesgo cardiovascular y, ahora, un nuevo estudio publicado en la revista académica Nature Medicine ha concluido que el exceso de vitamina B3 (niacina) puede aumentar las probabilidades de padecer estas enfermedades. Este tipo de investigaciones resulta vital para la salud pública e individual, teniendo en cuenta que precisamente las condiciones cardíacas son en muchos casos altamente prevenibles.

Niveles elevados de 4PY

Los autores intuían que aún faltan ciertos mecanismos del riesgo cardiovascular por desvelar, teniendo en cuenta que el tratamiento de los ya conocidos sólo reduce la incidencia de eventos adversos en torno a un 50% en el mejor de los casos.

Por ello, decidieron centrarse concretamente en la identificación de compuestos en la sangre que pudieran contribuir al desarrollo futuro de ataque cardíaco, ictus o muerte independientemente de los factores de riesgo tradicionales.

Así, se identificó que el compuesto 4PY se asociaba con eventos cardiovasculares futuros (inicialmente sobre una cohorte de unas 1.100 personas estadounidenses; la relación se replicó después en otra cohorte estadounidense y en una europea). Finalmente, estudios sobre modelos animales y de células confirmaron que este compuesto contribuye a la inflamación vascular (de los vasos sanguíneos).

El viaje de la niacina en el cuerpo

Lo interesante es que el 4PY es un metabolito del exceso de niacina en el cuerpo. La niacina es una de los ocho tipos de vitamina B; ayuda al cuerpo a convertir los alimentos en energía, mantiene la piel sana y contribuye al funcionamiento del sistema nervioso.

Nuestro cuerpo no es capaz generar niacina por sí solo, con lo que debe obtenerla (o algunos precursores, como el aminoácido triptófano) a través de la dieta. La niacina se encuentra de manera natural en las legumbres, en los cereales integrales, los frutos secos o las semillas.

El exceso se elimina, tras una serie de procesos químicos, a través de la orina. No obstante, es durante estos procesos cuando se genera 4PY, cuyos niveles elevados en sangre este trabajo ha observado como contribuyentes al riesgo de inflamación vascular y aterosclerosis.

Medicación en desuso

Hasta hace algún tiempo, era común que los médicos prescribiesen la niacina como medicación para disminuir los niveles de colesterol en sangre. Sin embargo, muchos estudios fueron encontrando que en realidad no reportaba tantos beneficios para la salud cardiovascular como inicialmente se pensaba.

En función de esto, tampoco se recomienda el uso de suplementos de niacina a la mayoría de las personas (siempre que no existan razones médicas específicas para ello, indicadas por un profesional), especialmente teniendo en cuenta que se trata de un componente de muchos alimentos habituales y que incluso es común que se añada a otros como panes o cereales.

Referencias

INE. Estadística de defunciones según la causa de muerte. Últimos datos. Consultado online en https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176780&menu=ultiDatos&idp=1254735573175 el 22 de febrero de 2024

Ferrell, M., Wang, Z., Anderson, J.T. et al. A terminal metabolite of niacin promotes vascular inflammation and contributes to cardiovascular disease risk. Nature Medicine (2024). DOI: https://doi.org/10.1038/s41591-023-02793-8

¿Quieres recibir los mejores contenidos para cuidar tu salud y sentirte bien? Apúntate gratis a nuestra nueva newsletter.