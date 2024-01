Un estudio confirma la relación entre el aumento de peso y el consumo de zumos en menores de ocho años

Escena clásica de parque infantil en España: entre columpio y columpio los niños portan pequeños bricks de zumo. Unos aspiran concienzudamente a través de la pajita, otros con más desgana, pero podría decirse que es una de las meriendas más socorridas por parte de padres y madres. Un reciente análisis ha dado la voz de alerta con respecto al azúcar de estas bebidas, por muy saludables que parezcan.

El objetivo de dicho análisis es especialmente interesante porque se centra en los zumos etiquetados como “cien por cien de fruta”, es decir, aquellos en los que se garantiza que el azúcar presente procede exclusivamente de la fruta o frutas que contenga. Se trata de la variante más saludable, al menos con respecto a los clásicos donde la glucosa se incorporaba de forma artificial.

En los últimos años y dadas las alertas sanitarias sobre las cifras de obesidad infantil en gran parte del mundo debido al sedentarismo y dietas no saludables, los fabricantes de este tipo de bebidas han reformulado sus ingredientes. Sin embargo, este equipo científico asegura que las dosis siguen siendo importantes.

Publicado en JAMA Pediatrics, el metaanálisis ha estudiado datos sobre el impacto de estas bebidas en población adulta (edad media de 42 a 48 años) e infantil, pero donde se han encontrado evidencias más claras ha sido fundamentalmente en el segundo grupo. La edad promedio de estos participantes ha sido de 8 años, de ahí la importancia de difundir el hallazgo de cara a prevenir futuras patologías, como el sobrepeso o la obesidad.

La alerta salta en los de manzana, cítricos y uvas

Entre los niños participantes que consumían zumos “cien por cien de frutas”, el estudio señala “una asociación positiva” entre esta ingesta y el cambio que experimentaban en su Índice de Masa Corporal (IMC), si bien advierten que “ligero”, en concreto se evidenció una variación de un 0,03. La ecuación se ha confirmado en aquellos que consumían un zumo al día.

Los líquidos de este tipo que ingirieron los participantes consistían en dos tipos: por un lado, los que contenían los denominados superalimentos, como bayas de goji o arándanos, y por otro, zumos de manzana, cítricos y uvas. Éstos últimos fueron los que dieron la voz de alarma ante el aumento de peso entre los niños. Ambos grupos se comparaban con participantes que solo bebían agua o bebidas con adulcorantes sin calorías.

Como todo lo que tiene que ver con la alimentación, la cantidad diaria ingerida, las dosis, son importantes. Incluso los famosos superalimentos no deben ser consumidos de forma excesiva. En este sentido, el estudio viene a llamar la atención sobre estandarizar el zumo diario en la dieta infantil. Y recuerda que la pieza de fruta entera siempre será una opción más saludable.

Riesgo de obesidad, diabetes tipo 2 y caries

Son las consecuencias destacadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) con respecto al consumo inadecuado de bebidas azucaradas. Una alerta que no es reciente y ante la que este organismo indicó la subida de impuestos como una de las estrategias efectivas para frenar un consumo que se había disparado en los últimos años.

La OMS publicaba en su último informe sobre esta cuestión que la cifra de niños menores de 5 años con sobrepeso u obesidad se estimaba en más de 40 millones en todo el mundo, mientras que el número de personas diabéticas se había cuatriplicado desde los años 80, al igual que las muertes a raíz de esta patología.

Referencias

Nguyen, M., Jarvis, S.E., Chiavaroli, L., et al. (2024). Consumption of 100% Fruit Juice and Body Weight in Children and Adults: A Systematic Review and Meta-Analysis. JAMA Pediatrics. doi:10.1001/jamapediatrics.2023.6124

OMS (2016, 11 de octubre). La OMS recomienda aplicar medidas en todo el mundo para reducir el consumo de bebidas azucaradas y sus consecuencias para la salud. https://www.who.int/es/news/item/11-10-2016-who-urges-global-action-to-curtail-consumption-and-health-impacts-of-sugary-drinks

¿Quieres recibir los mejores contenidos para cuidar tu salud y sentirte bien? Apúntate gratis a nuestra nueva newsletter.