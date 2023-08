Este es el superalimento clave para tu sistema inmunitario

La fruta es un alimento que no puede faltar en ninguna casa y el último Informe del consumo alimentario en España pone de relieve cuáles son las frutas frescas preferidas en el país. Y, los primeros puestos, como no, lo tienen las sandías, los melones y las naranjas. Además, los hogares españoles, según este informe, destinan cerca del 10% de su presupuesto dedicado a alimentación y bebidas a este tipo de productos, lo que supone un gasto anual per cápita de 156,70 euros.

Pero, existe una fruta tropical que es cultivada y consumida desde hace siglos en Asia y África y que, poco a poco, se está popularizando en España. Hablamos del mango, con un sabor dulce, exótico y con unas propiedades nutricionales muy positivas que, quizá, no todo el mundo conoce. El mango fue llevado a América por los españoles en el siglo XVI, y hoy en día se cultiva también en muchos países tropicales de América, además de sus lugares de origen.

Lo mejor del mango es que, además de estar delicioso, es muy nutritivo y aporta una cantidad de nutrientes esenciales para la salud, como es el caso de la vitamina A, muy importante para el buen funcionamiento de nuestro sistema inmunitario, es decir, para prevenir resfriados y otras enfermedades. Así que, al zumo de naranja le ha salido un claro competidor.

Propiedades del mango

El mango es rico en vitamina A, un antioxidante esencial para el cuerpo humano y que ayuda a la salud de los ojos, de la piel, del cabello y también ayuda al cuerpo a combatir y prevenir infecciones y enfermedades, como hemos nombrado. Para que nos hagamos una idea, una porción de mango maduro de unos 165 gramos contiene más del 20% de la cantidad diaria recomendada de este antioxidante.

Por otro lado, el mango posee también vitamina B-6 para ayudar a dormir. Y también es muy rico en fibra, por lo que mejora la salud intestinal y previene el cáncer de colon. No podemos olvidar que posee carotenoides (pigmentos naturales, de origen vegetal o animal. Precursores de vitamina A y vinculados al cuidado de la piel) que combaten la degeneración macular asociada con la edad.

Por último, el mango tiene mangiferina, un compuesto bioactivo al que algunos investigadores atribuyen propiedades antiinflamatorias, antioxidantes, anticancerígenas y antidiabéticas. Por tanto, si se dan a conocer tantas propiedades nutricionales, quizá, los primeros puestos de frutas favoritas en España cambien o incluyan al mango.

