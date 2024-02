La hierba medicinal perfecta para infusionar rica en magnesio y potasio

Desde siempre las infusiones han sido empleadas para suavizar o mejorar algunas dolencias. En España es habitual recurrir a la manzanilla cuando tenemos problemas de estómago, pero también al romero cuando tenemos dolores, a la valeriana para mejorar nuestras horas de sueño o la tila para calmar los nervios, sin embargo, en otros países también tienen plantas con grandes beneficios para la salud y que vamos conociendo poco a poco.

Este es el caso del epazote, una hierba típica de México que se caracteriza por sus hojas grandes, tallo hueco y fuerte aroma. Es apreciada tanto por su uso en la cocina, donde se emplea como condimento por su agradable y característico sabor, como por sus propiedades medicinales, y estas pueden ser aprovechadas tanto cuando se emplea como condimento como cuando se toma como infusión.

Epazote, beneficios de esta hierba

El epazote es rico en fibra y también contiene cantidades importantes de minerales como el calcio, el fósforo, el cobre, selenio o zinc, pero sobre todo es rica en magnesio y potasio. También contiene vitamina A y C, que le confiere cierto poder antioxidante y ayuda a reforzar el sistema inmunitario. Es fuente de ácido fólico.

Esta hierba se emplea para calmar los dolores menstruales, como los cólicos, gracias a sus efectos como anestésico y antiinflamatorio, pero también se usa para estimular los ovarios y el útero para la expulsión de flujo, sobre todo en los casos en los que el periodo lleva retraso. Mejora la función digestiva, principalmente gracias a su contenido en fibra, también alivia molestias intestinales, como gases, diarrea o estreñimiento.

Es antitusígeno y expectorante, lo que hace que su uso sea favorable durante procesos gripales y catarrales, también su concentración de vitamina A y otros carotenos, ayuda a fortalecer el sistema inmunitario, además de ser antioxidante. Posee propiedades sedantes y calmantes que ayudan a calmar el estrés y los nervios.

A pesar de los muchos beneficios que tiene esta hierba, conviene señalar que algunas de las maneras en las que antes se empleaba han dejado de usarse al demostrarse ser tóxicas, así sucede con su aceite, muy empleado en el pasado para acabar con parásitos estomacales, pero que con el tiempo fue sustituido por otros medicamentos más efectivos. Tampoco conviene tomarla en té muy concentrado por lo mismo. No es recomendable en niños, mujeres embarazadas ni personas con insuficiencias renales.

Magnesio y potasio y su importancia para la salud

A pesar de que no son los minerales más conocidos, el potasio y el magnesio son indispensables para el cuerpo humano. El magnesio es indispensable para la nutrición, ayuda al funcionamiento de músculos y nervios, refuerza el sistema inmunitario, ayuda que los huesos estén fuertes y ajusta los niveles de glucosa en sangre, entre otras funciones.

El potasio ayuda a la función de los nervios y a la contracción de los músculos, también a que el ritmo cardiaco se mantenga constante. Permite que los nutrientes fluyan a las células y a expulsar los desechos de estas. Siguiendo una dieta variada y equilibrada, normalmente se pueden obtener las cantidades de potasio y magnesio que el cuerpo necesita, ambos se obtienen gracias al consumo de verduras de hojas verdes y frutas, principalmente.

Obtener muy poco potasio puede aumentar la presión arterial, reducir el calcio en los huesos y aumentar el riesgo de cálculos renales. Algunos síntomas de deficiencia de magnesio son la pérdida del apetito, náuseas, vómitos, fatiga y debilitamiento. Un exceso de ambos obtenido a través de la alimentación no es relevante, pues el exceso se elimina a través de la orina; no obstante, no conviene excedernos con los suplementos, pro lo que antes de tomarlos siempre es conveniente consultar con nuestro médico.

