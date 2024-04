Una neuróloga alerta del desayuno común en España que debes evitar para prevenir la demencia

En España hay mucha cultura gastronómica, cada lugar tiene sus platos típicos y tradicionales y en casi en cada casa se preparan de una manera diferente, heredada de nuestros antepasados. Esto sucede en los platos de cuchara de siempre, pero también es típico de los desayunos, que son tan variados como deliciosos.

Si bien suele haber diferencias entre los desayunos que tomamos cuando tenemos tiempo y esos que tragamos en un momento en los días en los que salimos tarde de casa, rara es la ocasión en la que los españoles se saltan el desayuno (de hecho el 90% de los españoles desayunan, aunque de toda la gente que lo hace en casa, menos del 30% lo hace sentado, según la Fundación Española de la Nutrición). Sin embargo, podríamos estar poniendo nuestra salud en peligro por incluir este tipo de alimento.

Evita la margarina en el desayuno

Los 'pancakes' son unos de los desayunos favoritos. Freepik

Se suele decir que el desayuno es la comida más importante del día, pero esta es una afirmación que con el tiempo ha sido matizada. Es importante porque es la primera del día y la que nos aporta la energía que necesitamos para empezar el día, pero eso no quiere decir que sea más importante que el resto, pues todas son relevantes. No salir de casa sin desayunar es algo que ya forma parte del pasado, pues cada persona es un mundo y no pasa nada por esperar un poco hasta tener hambre para desayunar.

Como decimos, cada cual tiene sus costumbres a la hora de preparar el desayuno perfecto, pero hay algunos ingredientes que son habituales en casi todas las casas. Por ejemplo, acompañar el desayuno con una bebida como el café es más típico de lo que parece, como también lo es tomarlo con algo sólido. No es raro que en España esto sean unas tostadas, excelente elección hasta que decidimos untarlas con margarina.

Es precisamente de la margarina de la que no conviene abusar, por lo menos según Shae Datta, neuróloga y codirectora del NYU Langone Concussion Center. Ella explica que no conviene abusar de ella a causa de las grasas trans que contiene y que se relacionan directamente con el aumento de los niveles de colesterol. Este afecta a los vasos sanguíneos y también sucede lo mismo con los del cerebro.

Además, Datta también recuerda que “Un estudio de la revista Neurology encontró que los adultos mayores que tenían niveles más altos de ácido elaídico en sangre (un tipo común de grasa trans) eran más propensos a desarrollar demencia. Es mejor seguir con el aceite de oliva y con la mantequilla de toda la vida”.

Ideas de desayunos fáciles, rápidos y saludables. iStock

La margarina se ha considerado durante mucho tiempo mejor para el corazón porque es una mezcla de aceites insaturados, en cambio, la mantequilla está hecha a partir de productos animales, que mayoritariamente contienen grasas saturadas. Este cambio puede ayudarnos a cuidar el corazón evitando accidentes cardiovasculares, pero no todas las margarinas son iguales, las que contienen grasas trans pueden incrementar el riesgo de padecer una de estas enfermedades. Pensamos que nos estamos cuidando, pero en realidad no es así.

Qué lleva un buen desayuno

Aunque lo mejor es tomar aquello que a cada uno le apetece a primera hora de la mañana (un desayuno más contundente o más ligero dependiendo del hambre que tengamos o de lo que podamos comer tan temprano), los expertos tienen claro qué tendría que llevar un desayuno completo para ser saludable y nutritivo, consiguiendo que tenga todo lo que necesitamos para afrontar el día.

Un desayuno completo debería tener una parte de carbohidratos complejos, como puede ser el pan integral o la avena. También debería haber una aparte de proteínas, que se consigue gracias a huevos o lácteos fermentados, carne o pescado, también debería contener alguna pieza de fruta entera (es mejor evitar los zumos) y algo de grasa saludable, como el aceite de oliva, aguacate o el que se puede conseguir gracias a un puñado de frutos secos.

Referencia

Honda, T., Ohara, T., Shinohara, M., Hata, J., Toh, R., Yoshida, D., Shibata, M., Ishida, T., Hirakawa, Y., Irino, Y., Sakata, S., Uchida, K., Kitazono, T., Kanba, S., Hirata, K. I., & Ninomiya, T. (2019). Serum elaidic acid concentration and risk of dementia. Neurology, 93(22). https://doi.org/10.1212/wnl.0000000000008464

¿Quieres recibir los mejores contenidos para cuidar tu salud y sentirte bien? Apúntate gratis a nuestra nueva newsletter.