Estos son los motivos por los que tu desayuno debería ser siempre salado

Está escrito en nuestras mentes que el desayuno es la comida más importante del día y, si bien con el tiempo aprendemos que esto no es así, sí que es una ingesta que conviene tomarnos en serio porque es la primera, más allá de los mitos y leyendas que lo rodean. El desayuno es un hábito frecuente en los más pequeños, que perdemos durante la adolescencia y que tendemos a recuperar en la edad adulta. De hecho, en España, el 94,4% de las persons desayunan algo en casa por las mañanas.

Así se desprende del estudio realizado en 2019 por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, donde además se estipulaba que la mayor parte combina bebidas con alimentos sólidos. También establecía la tendencia a incluir alimentos salados, especificando que uno de cada cinco desayunos que los encuestados consumían eran de este tipo. Una decisión que tomaban en busca de un desayuno más saludable, pero ¿es esto cierto?

¿Qué es mejor, desayunar salado o dulce?

No es raro que asociemos el desayuno con una ingesta dulce, para muchos, empezar el día con una pieza de bollería o unas tostadas con mermelada es ya habitual. De hecho, un desayuno dulce no tiene por qué ser menos saludable, siempre y cuando no optemos por opciones de bollería industrial.

La pega que puede tener el desayuno dulce es que, por su cantidad de azúcar, nos aporta energía, pero no dura demasiado. Ese aumento de la glucosa hace que poco tiempo después de haber consumido el desayuno necesitemos un nuevo aporte de energía. En realidad, la clave para que un desayuno sea adecuado es la calidad de la glucosa que aportamos a nuestro organismo.

Esto es más sencillo conseguirlo con un desayuno salado, con el que conseguir el aporte de energía y los nutrientes que todos necesitamos para empezar el día. Así, no es necesario renunciar a desayunar dulce, pero sí sustituir esa bollería industrial por otro tipo de dulces, como una pieza de fruta, eso sí, siempre mejor entera que en zumo.

¿Cómo es un desayuno saludable?

Con esta primera comida del día tenemos que conseguir el 20 o el 25% de las calorías totales que cada persona tiene que consumir a lo largo del día. Para ser completo, debe incluir tres grupos de alimentos, lácteos, cereales y fruta, y estos se pueden completar con un cuarto que sea fuente de proteínas y grasas insaturadas.

Los lácteos son una fuente de proteínas de alto valor nutricional, que aportan aminoácidos, vitaminas y también calcio y fósforo. No solo hablamos de leche, también se incluyen otros, como el queso y el yogur.

son una fuente de proteínas de alto valor nutricional, que aportan aminoácidos, vitaminas y también calcio y fósforo. No solo hablamos de leche, también se incluyen otros, como el queso y el yogur. Al hablar de cereales no conviene pensar en los industriales, sino en el pan, los copos o las galletas. Son una gran fuente de hidratos de carbono y gracias a las muchas maneras que existen de comerlos, aportan variedad al desayuno.

no conviene pensar en los industriales, sino en el pan, los copos o las galletas. Son una gran fuente de hidratos de carbono y gracias a las muchas maneras que existen de comerlos, aportan variedad al desayuno. ​A lo largo del día es bueno tomar unas cinco piezas de frutas y verduras al día, por lo que nada mejor que incluir la primera de ellas en el desayuno. Fuente de vitaminas y minerales, también es hidratante.

y verduras al día, por lo que nada mejor que incluir la primera de ellas en el desayuno. Fuente de vitaminas y minerales, también es hidratante. ​El cuarto de los elementos que empleamos para completar el desayuno puede ser huevos, frutos secos, aceite de oliva, aguacate…

Para comenzar el día con fuerza, lo mejor es tomarse el desayuno con calma, escoger lo que vamos a comer e intentar que sea variado y equilibrado, con todos los nutrientes que necesitamos y toda la energía que necesitamos para afrontar todo lo que el día nos deparará.

