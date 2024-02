El efecto de comer cerezas todos los días en el tránsito intestinal

Las cerezas son una de las frutas más populares en España (en donde están de temporada entre los meses de mayo y julio). Como la gran mayoría de las frutas, se trata de un alimento saludable y una gran opción para incluir en nuestra dieta: particularmente, uno de los beneficios que podría proporcionarnos es una mejoría del tránsito intestinal.

Alcoholes de azúcar

Las cerezas tienen propiedades ligeramente laxantes, principalmente debido a dos de sus componentes: la fibra soluble y algunos compuestos, como el sorbitol y el xylitol, llamados alcoholes de azúcar.

Tal y como explica el portal de noticias sobre salud Health, los alcoholes de azúcar son un grupo de compuestos químicos bajos en calorías y de sabor dulce que suceden de manera natural en algunos alimentos y que además se usan comúnmente en productos sin azúcar como chicles, caramelos o bebidas energéticas.

Al contrario de lo que sucede con el azúcar corriente, el intestino no absorbe estos alcoholes de azúcar. En su lugar, provocan que el cuerpo destine agua al intestino, donde puede ablandar las deposiciones y estimular las contracciones de los músculos que se encargan del tránsito intestinal.

Alto contenido en fibra

Como apuntábamos, las cerezas también representan una fuente importante de fibra soluble, otro elemento que puede incrementar la velocidad del movimiento de las deposiciones.

Aunque la cantidad de esta fibra no es tan elevada como la que presentan otras frutas (para comparar, mientras que una taza de cerezas contiene tres gramos de fibra soluble, una de moras contiene ocho), si se consumen suficientes cerezas la concentración es suficiente como para que su efecto sea notable, especialmente en combinación con el agua y los alcoholes de azúcar.

Cabe apuntar que, además de estos componentes, las cerezas son un alimento especialmente nutritivo y, según recoge la base de datos del Gobierno de Estados Unidos FoodData Central un gran aporte de otra serie de vitaminas (como la C o la B-6) y minerales (como calcio, magnesio o fósforo) que los humanos necesitamos obtener de nuestra alimentación.

