Qué tipo de bichos pueden aparecer en un café en mal estado

Comenzar el día con un café es casi una obligación para muchas personas, que no parecen despertarse del todo hasta que disfrutan del aroma y el sabor de esta bebida. Tanto es así que la Asociación Española del Café asegura que en España se toman 65 millones de tazas al día, una cifra que no está nada mal y que deja claro que esta bebida tiene un lugar especial en el corazón (y estómago) de los ciudadanos.

Por supuesto, una taza de café se disfruta mucho más si está en las mejores condiciones posibles, algo que no siempre sucede. En el mejor de los casos, una mala conservación hace que el sabor, olor o color se modifiquen, en el peor, puede convertirse en el origen de una plaga de desagradables bichos.

Bichos que pueden aparecer en el café

Si está en mal estado, pueden aparecer bichos en el café. Getty Images/iStockphoto

Un alimento en mal estado se convierte en el lugar ideal para que crezcan algunas plagas. Esto no es lo más frecuente, pero puede suceder, haciendo que deje de ser adecuado para el consumo, pues podría tener consecuencias para la salud. En el caso del café, de producirse una contaminación, lo más habitual sea que esté causada por un insecto conocido como gorgojo del café almacenado, que también afecta a otros productos almacenados.

Se trata de un escarabajo cuyas larvas cavan túneles en las semillas y es el interior de las mismas donde se convierten en crisálidas, emergiendo a través de un agujero en la misma cuando llega el momento, ya convertidos en adultos. No suelen ser tóxicos, pero sí que son un claro símbolo de que el alimento infestado se encuentra en malas condiciones, por lo que su consumo no es recomendable.

A pesar de tener un nombre tan específico, estos escarabajos también afectan a otros alimentos, como el cacao, la harina o las legumbres. Pueden alcanzar un tamaño de entre tres y cinco milímetros y se desarrollan especialmente en ambientes donde coinciden temperaturas elevadas y gran humedad. La manera de librarse de ellos es a través de la fumigación.

Estos no son los únicos bichos que podemos asociar con el café, pues en ocasiones, en casa también podemos encontrarnos algunos invitados indeseados, sobre todo si tenemos una cafetera de cápsulas, donde gracias a la mezcla de calor y humedad, se pueden crear microclimas que favorecen el desarrollo y aparición de bichos tan desagradables como los gusanos blancos, también las cucarachas pueden sentirse atraídas por el olor, así como las moscas pequeñitas. Un correcto mantenimiento e higiene es importante.

Consejos para conservar el café

Café en una cafetera italiana. Getty Images

Conservar el café en perfectas condiciones para evitar que se estropee tiene truco, porque hay varios factores externos que pueden afectarle y modificar su sabor. El contacto con el oxígeno es uno de ellos, pero también la humedad, que puede llegar a generar moho. Conviene cuidar la temperatura a la que lo conservamos, las altas temperaturas pueden cambiar su aroma, y también la exposición a la luz solar, que puede hacer que su sabor se vea perjudicado.

No se conserva igual el café en grano que el café molido, el primero aguanta más tiempo antes de perder sus propiedades y lo mejor es conservarlo en espacios frescos, incluso en la nevera. Lo ideal es escoger un recipiente de vidrio y con cierre hermético una vez abierto el paquete original; si no lo hemos abierto, lo mejor es que se quede en este. Si el café es molido, es necesario evitar la humedad y el calor, y es mejor evitar cambiar el recipiente, que habrá que cerrar bien con una pinza, y mejor conservarlo en un lugar que no sea la nevera.

