El refresco poco consumido en España que tiene cero calorías y múltiples beneficios

Con la llegada del buen tiempo llega también la necesidad de refrescarse cuando salimos a la calle. Cada vez somos más conscientes de lo importante que es reducir el consumo de bebidas azucaradas, también que el consumo de alcohol hace que sintamos más calor y favorece la deshidratación, por lo que se suelen buscar alternativas. Optar por una opción saludable es una buena idea, como puede ser el agua con gas. Si bien no es la opción más frecuente, en España 2,3 litros por persona en 2022.

Esta no es una opción que los consumidores suelan escoger, de hecho la mayoría de ellos prefieren el agua mineral, tal y como prueba que, frente a esos escasos tres litros, en ese mismo periodo de tiempo se consumieran 62 litros de media por persona de agua mineral envasada, según datos de un estudio del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación publicado en Statistia.

Agua con gas, una bebida refrescante y que no aporta calorías. Pexels

Así, aunque no parece que sea la bebida preferida por la mayoría tanto en casa como cuando consumimos en establecimientos especializados, el agua con gas es una estupenda elección cuando buscamos una bebida que aporte beneficios y no sume calorías; además tiene gas, lo que supone una gran diferencia.

Los beneficios del agua con gas

Esta es una bebida ideal para aquellas personas que, una vez eliminadas de la lista los refrescos, las cervezas y otras bebidas alcohólicas, encuentran complicado qué pedir para refrescarse durante el verano. El agua con gas es una opción ideal, saludable, refrescante y con un toque burbujeante que hace que no echemos de menos otras bebidas carbonatadas.

Uno de los principales beneficios del agua con gas, y no de los más conocidos, es que puede facilitar las digestiones pesadas, gracias al ácido carbónico, que estimula la secreción de jugos gástricos. Gracias a su composición mineral es también nutritiva, sin olvidar que resulta hidratante. Estimula la eliminación de sodio a través de la orina y, según algunos estudios, puede ayudar a regular los niveles de colesterol.

Esta bebida es ideal para aquellas personas que no quieran sumar calorías vacías a su dieta, que son esas que no aportan ningún tipo de nutrientes, porque el agua con gas no tiene calorías. Además, resulta saciante gracias al gas que contiene.

¿Tiene contraindicaciones el agua con gas?

A pesar de que el agua con gas es una bebida saludable y segura, se recomienda no excederse en su consumo, porque incrementa el volumen de gases en el tubo digestivo, lo que puede crear sensación de hinchazón y la hace poco recomendable en casos concretos, como si hay predisposición a tener gases.

Tampoco es recomendable para aquellas personas celiacas, que padecen colitis ulcerosa, enfermedad de Crohn, o intestino irritable, quienes tienen reflujo gastroesofágico o insuficiencia respiratoria severa. En cualquier caso, lo mejor es no excederse en la cantidad consumida, siendo dos vasos por comida un buen límite para evitar pasarse.

Mitos del consumo de agua con gas

Esta bebida no es demasiado conocida, pero todavía es menos lo que se sabe con certeza de ella. En ocasiones nos dejamos convencer por lo que se dice de ella y esto ha dado lugar a ciertos mitos que se consideran ciertos sin serlo. Por ejemplo, no es verdad que el agua con gas engorde, ya hemos explicado que no aporta calorías, pero esta creencia es a causa del gas y la hinchazón que puede producir, y que en ocasiones lleva a confundirlo con un aumento de peso.

Tampoco daña la dentadura, su acidez no es suficiente para perjudicar los dientes, ni produce daños en los riñones ni disminuye el calcio de los huesos, tampoco está contraindicada en caso de embarazo. Esta bebida es ideal para refrescarse en los meses de verano, sobre todo si se toma en un vaso lleno de hielo.

