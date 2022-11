Los alimentos que debes incluir en tu dieta para reducir tus niveles de estrés

El estrés es un fenómeno muy complejo en el que intervienen muchas causas diferentes. A la hora de disminuirlo, normalmente se resaltan algunas como el ocio o la actividad física, pero hay otros factores que pueden ser beneficiosos como es el caso de la alimentación.

Alimentos fermentados y fibra

En este sentido, un equipo de científicos ha publicado un estudio en el medio especializado Molecular Psychiatry en el que muestran que comer alimentos fermentados y ricos en fibra diariamente durante tan sólo cuatro semanas propiciaba un descenso significativo en los niveles percibidos de estrés.

Como explican en un artículo en The Conversation, esta evidencia se suma a un corpus de investigación creciente que ha ido determinando que la alimentación que seguimos tiene un impacto muy importante en nuestra salud mental. De hecho, seguir una dieta saludable podría reducir considerablemente el riesgo de sufrir muchas enfermedades psicológicas comunes.

Las relaciones entre la nutrición y la salud mental son complejas, pero uno de los vínculos frecuentemente propuestos es a través del microbioma (la comunidad de microorganismos) que habita en nuestro intestino, que segrega productos metabólicos similares en algunos aspectos a los neurotransmisores que median la actividad cerebral. Esto se conoce como el 'eje intestino-cerebro'.

Dieta 'psicobiótica'

Tras reclutar a un grupo de 45 participantes sanos de entre 18 y 59 años que llevaban dietas relativamente bajas en fibra, estos investigadores los dividieron en dos grupos y les asignaron dos patrones dietéticos diferenciados.

Uno de ellos debía incrementar la proporción de fibra y de alimentos fermentados que consumía, lo que encaja dentro de los parámetros de la dieta conocida como dieta 'psicobiótica'.

Evaluando el estrés que sentían en base a cuestionarios, los autores encontraron que este grupo mostraba puntuaciones más bajas que el otro, al que se le había asignado una dieta de control. Además, había correlación entre cómo de estrictamente había seguido la dieta prescrita cada participante y sus niveles de estrés.

Por otra parte, este patrón también se asoció a otros efectos positivos sobre la salud, como una mejora en la calidad del sueño, lo que podría apoyar las teorías sostenidas por otros trabajos sobre la existencia de alguna conexión entre la calidad del sueño y el microbioma del intestino.

Referencias

Kirsten Beding, Thomas F. S. Bastiaanssen, Gerard M. Moloney, Serena Boscaini, Conall R. Strain, Andrea Anesi, Caitriona Long-Smith, Fulvio Mattivi, Catherine Stanton, Gerad Clarke, Timothy G. Dinan & John F. Cryan. Feed your microbes to deal with stress: a psychobiotic diet impacts microbial stability and perceived stress in a healthy adult population. Molecular Psychiatry (2022). DOI: https://doi.org/10.1038/s41380-022-01817-y

John F. Cryan. Fermented foods and fibre may lower stress levels - new study. The Conversation (2022). Consultado online en https://theconversation.com/fermented-foods-and-fibre-may-lower-stress-levels-new-study-193238 el 10/11/2022.