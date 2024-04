Los alimentos con cafeína oculta que probablemente desconoces y están perjudicando tu descanso

Comenzar el día con un buen café es un ritual habitual en el hogar de mucha gente en España. Un desayuno que suele completarse con otras cosas, pero en el que no falta el ‘chute’ de cafeína que muchas personas necesitan para empezar el día. Para comenzarlo, no así para terminarlo, momento en el que casi todo el mundo es consciente de que tomar cafeína poco antes de dormir puede dificultar la tarea.

No es raro que evitemos el café cuando se acerca la noche, pero la cafeína forma parte de más alimentos. Algunos de ellos los conocemos, como el té o las bebidas energizantes, que también suele utilizarse con la misma finalidad que el café, pero hay otras que también la contienen y pueden no estar en nuestra lista. Para reducir el consumo de esta sustancia, no conviene dejar nada al azar y conocer dónde se esconde es un buen primer paso para ello.

Los efectos en el cuerpo de la cafeína

Casi todos tenemos bastante claro que la cafeína es un estimulante, de hecho no es raro comenzar el día con un café por este motivo, pero puede que no tengamos tan claro cómo funciona y qué efectos produce realmente. La cafeína es una sustancia que puede encontrarse de manera natural en algunas plantas, pero también puede producirse de manera artificial y agregarse a los alimentos.

Se absorbe y pasa rápidamente al cerebro, no se acumula en el cuerpo, sino que es expulsada a través de la orina horas después de haberla tomado. A pesar de que muchas personas la consideran imprescindible, lo cierto es que no existe necesidad nutricional de ella, por lo que no la necesitamos como parte de nuestra alimentación.

La cafeína estimula o excita el cerebro y el sistema nervioso, lo que puede causar efectos secundarios no demasiado agradables, sobre todo cuando la tomamos en exceso. En algunos casos puede causar un aumento de la frecuencia cardíaca, sensación de ansiedad, dificultad para dormir, náuseas y vómitos, inquietud, temblores y, también, un aumento de las ganas de orinar, porque tiene efecto diurético.

Ante estos efectos, no son pocas las personas que deciden eliminar la cafeína de su dieta, lo que puede dar lugar a curiosos efectos, algunos esperados, como un aumento de la somnolencia y otros más inesperados, como dolores de cabeza, irritabilidad, náuseas y vómitos. La decisión de dejar la cafeína puede ser porque nos cause dificultades para dormir, pero también conviene saber que un exceso de cafeína puede impedir la absorción del calcio, debilitando los huesos, y también puede provocar protuberancias y dolor en las mamas.

Alimentos con cafeína oculta que probablemente desconoces

El café es la bebida con cafeína por excelencia, pero no la única.

Es recomendable reducir o evitar la ingesta de cafeína si se es propenso al estrés, la ansiedad o los problemas de sueño, también en caso de reflujo de ácido o úlceras gástricas, si se tiene alta la presión arterial, existen problemas con ritmos cardíacos irregulares o rápidos o la persona padece dolores de cabeza crónicos. En estos casos se suele eliminar el consumo de café (con cafeína) y las bebidas energizantes, pero no son los únicos alimentos que la contienen, hay otros, menos conocidos, que también hay que tener en cuenta.

También encontramos cafeína en bebidas como el té y en alimentos como el cacao y el chocolate. Las barritas energéticas y de proteínas pueden tener también esta sustancia, que encontramos en ocasiones en helados, pasteles o dulces, sobre todo aquellos elaborados a base de chocolate. Puede tenerla la kombucha, algunos refrescos carbonatados y también el café descafeinado, que puede tener un pequeño porcentaje de ella.

Es una buena idea leer la lista de ingredientes de los alimentos que consumimos, para saber qué comemos, pero también para asegurarnos de que nada de ello nos quita el sueño.

Referencias

