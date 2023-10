Un estudio asocia ciertas medicaciones para el reflujo gastroesofágico con un mayor riesgo de demencia

@[Luciano_Marques de Getty Images] via canva.com

La demencia es una condición tristemente común: sólo en España se estima que la padece casi un millón de personas en la actualidad. No está claro por qué algunos la desarrollan y otros no; por ello, el estudio de los factores que contribuyen a este riesgo es de gran interés científico.

Por ejemplo, existen evidencias de que el uso de ciertas sustancias o fármacos podría estar entre las circunstancias que contribuyen al desarrollo de la demencia en algunas personas. En esta línea, un nuevo trabajo publicado en el medio especializado Alzheimer's and Dementia ha documentado la relación que podría haber entre el consumo de algunos medicamentos comúnmente prescritos para el tratamiento del reflujo gastroesofágico y el riesgo de padecer demencia.

Inhibidores de la bomba de protones y demencia

Específicamente, estos autores investigaron los inhibidores de la bomba de protones, tales como el omeprazol, el lansoprazol, el esomeprazol, el pantoprazol o el raberprazol, y ha encontrado que pueden aumentar las probabilidades de padecer demencia al margen de cuándo se inicia el tratamiento. Esta asociación, además, es más intensa en tratamientos largos con esta clase de fármacos.

El hallazgo parte del análisis de los datos de una gran cohorte de casi dos millones de personas de entre 60 y 75 años al comienzo del estudio o que iban a cumplir los 60 años entre el año 2000 y el año 2018 en Dinamarca. De estas personas, en el período del seguimiento, desarrollaron demencia 99.384.

Tras ajustar otras variables de riesgo, tales como la edad, el sexo, el nivel educativo, la enfermedad cardiovascular, la diabetes, la hipertensión arterial o los niveles anormales de lípidos en sangre, hallaron que en torno a un 21,2% de todos los casos de demencia habían recibido al menos dos prescripciones de inhibidores de la bomba de protones; llamativamente, entre las personas que no desarrollaron la enfermedad el porcentaje de los que habían tomado estos fármacos era del 18,9%.

Efectos secundarios a largo plazo

Se trata de un estudio con algunas limitaciones; por ejemplo, los autores no contaban con datos sobre el uso de estas medicaciones antes del año 1995, lo que implica que probablemente algunos usuarios fueron clasificados como no usuarios. De la misma forma, no puede demostrar un mecanismo causal entre la medicación y la condición.

Aún así, los resultados coinciden con algunas observaciones previas, y suman a la evidencia que ha descrito posibles consecuencias a largo plazo del uso continuado de inhibidores de la bomba de protones.

Por ejemplo, la Agencia Española de Medicamentos y productos Sanitarios (AEMPS) ha señalado que puede provocar:

Aumento del PH gástrico, facilitando la colonización del tracto digestivo por patógenos como Salmonella, Campylobacter o Clostridium difficile.

Déficit en la absorción de vitamina B12. La carencia de este nutriente provoca anemia y daños neurológicos, que pueden ser irreversibles.

Disminución de los niveles de magnesio y calcio, con un mayor riesgo de osteoporosis y problemas neurológicas graves.

Se ha asociado el uso frecuente de omeprazol con algunos casos de lupus eritematoso cutáneo subagudo.

Referencias

Nelsan Pourhadi, Janet Janbek, Christina Jensen-Dahm, Christiane Gasse, Thomas Munk Laursen, Gunhild Waldemar. Proton pump inhibitors and dementia: A nationwide population-based study. Alzheimer's & Dementia (2023). DOI: https://doi.org/10.1002/alz.13477

AEMPS. FICHA TECNICA OMEPRAZOL CINFA 20 mg CAPSULAS DURAS GASTRORRESISTENTES EFG. Consultado online en https://cima.aemps.es/cima/dochtml/ft/63983/FT_63983.html el 23 de octubre de 2023.

