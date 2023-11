Trucos y claves para dejar de fumar de golpe y sin tratamientos

En España, se calcula que sigue habiendo casi un cuarto de la población que es fumadora habitual, a pesar de que en los últimos años se ha extendido una gran cantidad de información sobre la severidad que pueden tener los efectos del tabaco en nuestra salud.

Para entender el por qué de estas cifras hay que tener en cuenta que la nicotina, principal sustancia psicoactiva presente en el tabaco, es uno de los compuestos con mayor capacidad adictiva que se conocen y hay muchas personas que encuentran muy difícil abandonar el hábito.

Síntomas del síndrome de abstinencia

A grandes rasgos existen dos caminos para dejar de fumar: de manera abrupta o gradual. La evidencia científica de que disponemos hasta ahora no es concluyente sobre cuál de los dos métodos es más eficaz, aunque algunos estudios sugieren que las personas que lo dejan abruptamente podrían tener más éxito y una menor tasa de recaída que las que lo intentan gradualmente.

Para aquellos que decidan dejar de fumar de manera abrupta, el portal de noticias sobre salud Healthline ha recopilado algunos trucos que pueden ser de ayuda en el proceso y de cara a enfrentar los retos que plantea. Eso sí, en primer lugar hay que mentalizarse de que en cualquier caso se van a producir algunos síntomas como resultado de la abstinencia.

Estos síntomas incluyen:

Impulsos intensos por consumir.

Irritabilidad.

Ánimo bajo.

Inquietud.

Dificultad para dormir.

Dificultad para concentrarse.

Aumento del apetito.

Tos.

Dolor de garganta.

Cambios en los hábitos intestinales.

Náuseas.

Así, algunas formas de minimizar o sortear estas molestias, según el citado medio, serían:

Mantenerse ocupado con actividades, ejercicio físico, clases, etc.

Tener a mano snacks saludables, que puedan mantener la boca ocupada.

Buscar algo que hacer en el tiempo libre, como leer o ver una serie.

Tener a mano medicinas para la tos, las náuseas u otros síntomas gripales que puedan aparecer.

Hacer planes con amigos o familia.

Identificar y evitar los desencadenantes

Otra cuestión importante es conocer aquellos estímulos que nos disparan las ganas de fumar. Estos desencadenantes pueden ser actividades o hábitos (patrones; por ejemplo, fumar después de tener sexo, al beber cerveza o café, o en los descansos en el trabajo), emociones (ansiedad, estrés, tristeza, aburrimiento...) o situaciones sociales (estar con otros fumadores, bares, fiestas...).

Lo ideal, inicialmente, sería evitar por completo estos estímulos. Esto no siempre resulta sencillo, por lo que alternativamente se puede optar por cosas como, por ejemplo, pedir a personas cercanas que no nos ofrezcan tabaco o incluso que no fumen cerca de nosotros.

Similarmente, puede ayudar, tan pronto como sintamos que uno de estos estímulos nos dispara las ganas de fumar, buscar algo que hacer, hablar con alguien, o en general tratar de distraer nuestra mente de las ganas de fumar.

Otros métodos

Finalmente, es posible que muchas personas experimenten grandes dificultades para dejar el tabaco de esta manera o incluso que no se vean capacitadas para ello. En estos casos, hay que recordar que existen otros métodos y sistemas que pueden sernos de ayuda.

Por ejemplo, existen medicaciones como la vareniciclina (Chantix) con este propósito; también, hay quien recurre a remedios naturales como la acupuntura, o a terapias de reemplazo como los parches de nicotina.

Incluso, existen recursos tales como aplicaciones que nos ayudan a dejar de fumar o técnicas de psicoterapia que pueden ser lo que algunas personas necesitan para finalmente abandonar el hábito. Sea como sea, cualquier método es mejor que continuar con el hábito: los beneficios son tan altos que, sin duda, nuestro organismo nos lo agradecerá.

Referencias

Adrienne Santos-Longhurst. How to Quit Smoking Cold Turkey. Healthline (2023). Consultado online en https://www.healthline.com/health/quit-smoking-cold-turkey el 08 de noviembre de 2023.

