La terapia combinada que ha arrojado buenos resultados contra la obesidad

En España padece obesidad alrededor de un 14,1% de los mayores de 18 años, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Con ello, se encuentran en un riesgo elevado de desarrollar toda otra serie de enfermedades graves, incluyendo problemas cardiovasculares severos o hasta trece tipos de cáncer.

Afortunadamente, en los últimos años hemos visto el avance de varios nuevos métodos terapéuticos para combatir la patología, incluyendo algunos fármacos (notablemente, la liraglutida y la semaglutida, componentes de preparaciones comerciales como el célebre Ozempic) y procedimientos quirúrgicos (como la cirugía bariátrica o el empleo del balón gástrico).

Pérdidas de peso significativas

Ahora, un nuevo trabajo ha encontrado que la combinación de la terapia de balón gástrico junto a semaglutida oral (Ozempic) puede tener una gran eficacia a la hora de reducir el riesgo de los pacientes de sufrir comorbilidades relacionadas con la obesidad, tales como la apnea del sueño (un trastorno por el cual se producen interrupciones en la respiración al dormir, perjudicando seriamente el descanso).

Como explican los autores en el medio especializado Obesity Surgery, la conclusión parte de los resultados obtenidos de 115 pacientes que fueron aleatorizados en dos grupos: uno que combinaba el balón gástrico y asesoramiento (parte de un programa llamado Allurion) con la semaglutida oral y un segundo que sólo usaba el primer enfoque.

En aquellos que también recibieron el fármaco la pérdida de peso a los cuatro meses mejoraba casi un 4% (desde 13,7% a 17,6%) y la resolución de comorbilidades como la diabetes de tipo 2, la hipertensión o la apnea del sueño mejoraba en un 9,2%, un 5,5% y un 14,2%, respectivamente.

Las graves comorbilidades de la obesidad

Los autores afirman que estos resultados alumbran un posible método para mejorar de manera importante la eficacia que los fármacos están logrando por sí solos, ofreciendo nuevas opciones a pacientes que no sólo sufren de obesidad sino también de otras patologías relacionadas.

Hay que recordar que, de acuerdo con el Observatorio Global de la Obesidad, en España padece sobrepeso el 37,8% de los adultos y obesidad en torno al 14%. La previsión es que en 2030 la prevalencia alcance un 37%, multiplicando así la incidencia de algunas de sus complicaciones como la diabetes o la apnea del sueño.

Precisamente, existen evidencias de posibles consecuencias muy severas de la obesidad, como un riesgo incrementado de desarrollar hasta 13 tipos diferentes de cáncer que, en conjunto, suponen hasta un 40% de todos los casos diagnosticados.

