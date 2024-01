La relación entre la obesidad y el riesgo de desarrollar cáncer hepático

El cáncer de hígado es consecuencia del desarrollo de células tumorales. Este cáncer es más habitual entre hombres que entre mujeres y su incidencia aumenta progresivamente con la edad. Según datos del Observatorio del Cáncer de la AECC (Asociación Española contra el Cáncer), se detectan, aproximadamente, 6630 nuevos casos de cáncer de hígado en España cada año.

Algunos de los factores que aumentan el riesgo de desarrollar cáncer hepático son la cirrosis, ciertas enfermedades hepáticas hereditarias, diabetes, enfermedad del hígado graso no alcohólico o un consumo excesivo de alcohol, entre otras. También la obesidad puede estar relacionada con ello, tal y como recoge un estudio realizado por investigadores del Grupo de Interacciones Metabólicas del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), quienes no solo estudian esta relación, también explicar por qué.

La obesidad aumenta el riesgo de cáncer

Desde hace tiempo se sabe que la obesidad es uno de los factores de riesgo que pueden aumentar el riesgo de desarrollar cáncer, pero no está tan claro por qué sucede esto. Encontrar los motivos puede ayudar a comprender mejor esta relación y así poder acabar con ella. Este es uno de los objetivos de este equipo de catorce investigadores, dirigido por Guadalupe Sabio.

“Creemos que la obesidad está relacionada con el cáncer porque altera el tejido adiposo, y este envía a otros tejidos señales que pueden afectar al desarrollo de tumores”, explica la investigadora. En el tejido adiposo es donde se acumula la grasa.

Han descubierto que la acumulación de grasa provoca que las mitocondrias, que son las encargadas de quemar la grasa para producir energía, trabajen de manera acelerada, y que bloquear este estrés celular es una vía para combatir el cáncer hepático.

El equipo se plantea si esto es aplicable también al cáncer de mama, para lo que necesitan seguir investigando. También se plantean la posibilidad de frenar el crecimiento del cáncer actuando sobre el metabolismo de las células tumorales y de las que las rodean. Cuando el ‘combustible’ de las células cambia, también lo hace la capacidad de proliferar de las células cancerosas.

Esta es solo una parte del trabajo de este equipo de investigadores, pero que puede ser esencial para entender cómo influye la obesidad sobre el desarrollo de determinados tipos de cáncer y cómo este conocimiento puede aplicarse para su tratamiento.

La obesidad se vincula a un mayor riesgo de desarrollar determinados tipos de cáncer, como el adenocarcinoma de esófago, cáncer de mama, de colon y recto, de útero, vesícula, estómago, riñones, hígado, ovario, páncreas, tiroides, meningioma, que es un tipo de cáncer del cerebro, o mieloma múltiple, que es un cáncer de la sangre. Tener sobre peso no implica desarrollar cáncer, pero sí que aumenta el riesgo porque provoca cambios en el cuerpo que pueden llegar a causarlo.

Cómo la obesidad afecta a la salud

Igual que sucede con el cáncer, tener obesidad no implica desarrollar un problema de salud potencialmente grave, pero sí que aumenta el riesgo de que esto suceda. Las personas que padecen obesidad, además de ver cómo su calidad de vida puede disminuir, es probable que no puedan realizar determinadas actividades deportivas, padecer depresión, vergüenza o culpa, aislamiento social y no es raro que sufran discriminación.

Las causas pueden ser muy variadas, existen influencias genéticas, conductuales, metabólicas y hormonales. La obesidad puede estar relacionada con un estilo de vida poco saludable, pero también por determinadas enfermedades y medicamentos, problemas sociales y económicos, o estrés. Las causas, como decimos, pueden ser muchas, por eso no siempre es sencillo solucionar este problema.

Quienes padecen obesidad serán más propensos a desarrollar otras enfermedades de tipo cardiaco, como accidentes cerebrovasculares, también diabetes de tipo 2, problemas digestivos, apnea del sueño, osteoartritis, hígado graso y, también, determinados tipos de cáncer, lo que, por supuesto, no quiere decir que la obesidad sea la única causa de estas enfermedades, por lo que es importante una buena comunicación con el equipo médico que pueda ayudar al paciente a superar estos problemas o a evitarlos antes de que se produzcan.

