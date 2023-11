La relación entre los químicos de tus sartenes y el cáncer de tiroides

En el último año, 6.040 pacientes fueron diagnosticados con cáncer de tiroides en España. Este tumor suele ser poco frecuente con respecto a otros, pero sí que se ha detectado un aumento en los últimos años. Es por ello que muchos expertos han querido investigar qué puede estar causando esta elevación de casos. No ha sido hasta hace unas pocas semanas cuando se ha determinado, por primera vez, una de las posibles causas.

Desde hace años se viene relacionando el cáncer de tiroides con la exposición a determinadas sustancias químicas. Las perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas conocidas como PFAS están dentro nuestro día a día en forma de sartenes, ropa, cosméticos o envase de alimentos. Son químicos sintéticos, artificiales, tóxicos y contaminantes, y, sin embargo, están en contacto con nuestras comidas y nuestra piel. Por ello, últimamente es muy común ver en el mercado productos libres de PFAS.

PFAS en sartenes con las que cocinas

Sartén arañada riesgo de contaminación PFAS. Getty Images/iStockphoto

Aunque es cada vez más común ver en el mercado utensilios libres de PFAS, todavía es una preocupación mundial en lo que a aspectos sanitarios se refiere. Se encuentra en el agua, en productos de maquillajes, en envases como el de las palomitas y en algunas de nuestras sartenes antiadherentes. Estos químicos hacen que nuestros alimentos no se peguen, pero un simple arañazo podría poner en riesgos graves a nuestra salud.

En investigaciones pasadas se descubrió que un mínimo raspón en la sartén podría liberar grandes cantidades de micropartículas de plástico. Esto contaminaría todo el alimento cocinado y absorbido posteriormente por nuestro cuerpo. Desde entonces, muchos expertos han puesto el foco en estas sustancias como posible causante de muchas enfermedades, entre ellas, las del cáncer de tiroides.

La relación de PFAS y el cáncer de tiroides

"La Unión Europea y la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos han identificado la exposición a PFAS como una posible crisis de salud", dicen en la investigación. Es a partir de esta base cuando expertos de la Escuela Icahn de Medicina de Mount Sinai han querido ir más allá y comprobar la relación entre los PFAS y el cáncer de tiroides, ya que hasta ahora solo se habían encontrado disfunciones hipotéticas y no se llegaron a sacar resultados concluyentes.

Así pues, a partir de muestras de plasma almacenadas en un biobanco (BioMe) de registros médicos del Instituto, estudiaron a 88 pacientes con cáncer de tiroides y a otros 88 completamente sanos. Midieron así un total de ocho PFAS en muestras de sangre con una metabolómica no dirigida. Posteriormente, se compararon los niveles de PFAS individualmente con los participantes en la investigación que desarrollaron el cáncer y los que no, estimando así la precisión en las estadísticas.

Paciente con tiroides. Cáncer de tiroides. HOSPITAL LA LUZ - Archivo

Los resultados arrojaron efectos positivos en sustancias como las n-PFOS, así como en otras sustancias PFAS. La investigación determinó que la exposición a estas sustancias incrementaba en un 56% los diagnósticos de cáncer de tiroides.

La investigación se ha convertido en la primera en descubrir esta relación e invita a seguir explorando el impacto de las PFAS en la salud. Estos investigadores del Monte Sinaí recomienda la eliminación total de estas sustancias y se unen al término de crisis sanitaria por la elevada presencia de estas en los ambientes del día a día.

