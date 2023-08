Encuentran sustancias químicas dañinas en productos de higiene menstrual

Existe una serie de sustancias llamadas coloquialmente 'químicos eternos' por el largo tiempo que les lleva descomponerse de manera natural; además, disponemos de amplias evidencias de que este tipo de productos están relacionados con potenciales problemas de salud graves tales como cáncer, daño renal y hepático, enfermedad cardiovascular, obesidad, diabetes y disfunción inmune.

Por desgracia, muchas de estas sustancias se encuentran presentes en algunos productos de uso cotidiano. Por ejemplo, una nueva investigación presentada en la Convención de otoño de la American Chemical Society y reportada en el portal de noticias sobre salud Medical News Today las ha detectado en algunos objetos de higiene menstrual.

Concentraciones altas en algunos casos

Concretamente, los autores analizaron hasta 100 productos de higiene menstrual y sus empaquetados en búsqueda de compuestos fluorados, un indicador de la presencia de las sustancias dañinas conocidas como perfluoroalquilos y polifluoroalquilos.

Estos productos incluían tampones, compresas, ropa interior menstrual y copas menstruales. Los investigadores señalaron, además, que las etiquetas no suelen incluir información sobre los componentes, con lo que los consumidores desconocen qué sustancias pueden estar presentes en estos productos.

Más específicamente, este método detectó la presencia de polifluoroalquilos en los empaquetados de algunos productos, como compresas y tampones, y en las capas exteriores de algunas piezas de ropa interior menstrual. En algunos casos, las concentraciones de estas sustancias eran elevadas.

Riesgos desconocidos

Aunque este tipo de hallazgos resulta preocupante, especialmente teniendo en cuenta la evidencia que ha ligado los químicos eternos con diferentes problemas graves de salud, hay que apuntar que los riesgos exactos son aún desconocidos.

Por ejemplo, por ahora se desconoce hasta que punto estas sustancias son capaces de pasar desde los materiales en los que están frecuentes hacia el interior del organismo a través de barreras como la piel.

Sea como sea, y teniendo en cuenta las implicaciones para la salud y el medio ambiente, este tipo de investigaciones aportan al cada vez mayor volumen de evidencia científica en favor de una mayor vigilancia de la presencia de estas sustancias en productos manufacturados industrialmente, que en muchos casos se usan de manera habitual o que pueden implicar la entrada de químicos eternos al entorno.

