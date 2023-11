Llega la vacuna contra el colesterol malo en España: ¿Podrás solicitarla?

Desde este mismo mes de noviembre, comienza a administrarse en España el fármaco inclisirán, comercializado bajo el nombre Leqvio, aunque ya conocido como la vacuna contra el colesterol malo. Es distribuido por la farmacéutica Novartis y financiado por el Ministerio de Sanidad. Lo cierto es que, en realidad, había sido aprobado hace tres años por la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) como complemento al tratamiento principal, cuando este no es suficiente para reducir los niveles de colesterol LDL.

Asimismo, este tratamiento va dirigido a adultos con hipercolesterolemia primaria (familiar y no familiar) o dislipidemia mixta y siempre como complemento de una dieta baja en grasas. Además, se utilizará en combinación con una estatina cuando la dosis máxima de este fármaco no reduzca suficientemente los niveles de colesterol. También puede usarse en combinación con otros medicamentos rebajadores del nivel de colesterol en pacientes que no pueden tomar una estatina.

¿Quién podrá ponerse la vacuna contra el colesterol?

Debido al elevado coste del medicamento, la prescripción se realizará únicamente a pacientes que no logren bajar sus cifras de colesterol "malo" por debajo de 100 mg/dl, a pesar de estar adscritos a otro tratamiento y manteniendo los hábitos saludables fijados en cuanto a dieta y ejercicio. "Lo cierto es que en cardiología, a los pacientes que ya han tenido, por ejemplo, un infarto de miocardio, que los llamamos de alto riesgo, se les recomienda que el colesterol LDL esté por debajo de 50 mg/dl, una cifra muy baja que un número no desdeñable de afectados no logra alcanzar con un medicamento oral, explica Manuel Anguita, presidente de honor de la Sociedad Española de Cardiología (SEC).

A lo que añade, "ahora mismo la financiación de esta nueva inyección está fijada para otro tipo de personas con hipercolesterolemia familiar grave o con enfermedad cardiovascular ya presente, en donde, a pesar del uso del tratamiento con la dosis máxima de estatinas y con otros fármacos, tengan unos niveles de LDL de más de 100. Eso representa un problema porque no incluye a los pacientes que tienen por encima de 55 y debajo de 100 mg/dl", concluye Manuel Anguita, presidente de honor de la Sociedad Española de Cardiología (SEC).

¿Cuándo estará disponible?

El fármaco comercializado bajo el nombre de 'Leqvio', se ha aprobado en más de 60 países de la Unión Europea y Estados Unidos. En España, dado que el Ministerio de Sanidad ya ha aprobado su financiación, el comienzo de su prescripción a pacientes que cumplan con los requisitos establecidos es inminente.

