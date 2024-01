Qué es una parálisis facial y por qué se produce: la afección que padece Fernando de la Guardia, copresentador de 'Cuatro al día'

Fernando de la Guardia, copresentador de 'Cuatro al día', comunicaba el diagnóstico a través de la red social X, anteriormente conocida como Twitter. En Navidades y en su ciudad natal, Granada, tuvo que ser atendido de urgencias por los servicios médicos de España por una parálisis facial. Una afección que han padecido otros como Angelina Jolie, Justin Bieber y George Clooney y que en el mejor de los casos puede revertirse en unos días. No obstante, hay ocasiones en que este bloqueo nervioso puede llegar a convertirse en algo grave o disminuir la calidad de vida.

¿Qué es la parálisis facial?

Según expertos como los profesionales médicos de Mayo Clinic, la parálisis facial es "una afección que provoca debilidad repentina en los músculos en un lado de la cara". Aunque generalmente se desarrolla afectando una parte facial, puede darse el caso de que el bloqueo sea total. También es conocida como parálisis de Bell o parálisis facial periférica aguda de causa desconocida y produce que el rostro se vea caído, generalmente el párpado y/o la mandíbula.

¿Por qué se produce? Posibles causa de la parálisis de Bell

Los expertos todavía no han logrado obtener un resultado concluyente y exacto de por qué se produce la parálisis facial, pero sí que encuentran algunos factores que coinciden en los diagnósticos. La principal teoría es la inflamación del nervio que controla los músculos faciales o una infección viral.

Algunos virus como el herpes labial y genital (simple), la varicela y culebrilla (zóster), el sarampión, la mononucleosis infecciosa, los adenovirus o enfermedades respiratorias como la gripe (influenza B), las paperas y el virus de Coxsackie (manos, pies y boca) podrían estar detrás de la causa de una posible parálisis de Bell.

Es muy raro que una vez que se padezca una parálisis facial vuelva a aparecer de forma recurrente, pero es posible en algunos caso que esto sí que pueda llegar a pasar, según Mayo Clinic.

Los síntomas que produce una parálisis facial

Es posible que al presentar los primeros signos de una parálisis facial no te des cuenta y que no sea hasta reflejarse en un espejo que notes el cambio en el rostro. El bloqueo de los músculos en la cara, a menudo, pone en alerta y en urgencia al paciente, ya que puede estar producida por un ictus. Por ello, es importante contar con la opinión de un profesional médico cuanto antes. No obstante, estos son los síntomas que puedes dectectar:

Debilidad muscular: Incapacidad para mover los músculos de la cara o sensación de debilidad en un lado.

Incapacidad para mover los músculos de la cara o sensación de debilidad en un lado. Asimetría facial: Uno de los síntomas más evidentes es la asimetría facial, donde un lado de la cara se ve afectado y el otro no. Esto puede afectar la capacidad para cerrar el ojo, sonreír o levantar la ceja.

Uno de los síntomas más evidentes es la asimetría facial, donde un lado de la cara se ve afectado y el otro no. Esto puede afectar la capacidad para cerrar el ojo, sonreír o levantar la ceja. Pérdida de la capacidad para cerrar el ojo: La parálisis facial puede causar dificultad para cerrar completamente el ojo en el lado afectado e incluso producir exceso de lágrimas.

La parálisis facial puede causar dificultad para cerrar completamente el ojo en el lado afectado e incluso producir exceso de lágrimas. Babeo o pérdida de la expresión facial: La falta de control muscular puede llevar a la pérdida de expresión facial normal y la producción abundante de saliva.

La falta de control muscular puede llevar a la pérdida de expresión facial normal y la producción abundante de saliva. Dificultad para hablar o comer: La debilidad en los músculos de la cara puede afectar la capacidad para articular palabras o comer adecuadamente.

La debilidad en los músculos de la cara puede afectar la capacidad para articular palabras o comer adecuadamente. Sensación de rigidez o tirantez en la cara: Algunas personas pueden experimentar una sensación de tirantez en la cara del lado afectado.

Algunas personas pueden experimentar una sensación de tirantez en la cara del lado afectado. Sensibilidad aumentada o disminuida: Pueden ocurrir cambios en la sensibilidad facial, como entumecimiento o sensaciones anormales.

Cuánto dura una parálisis facial y sus complicaciones

Como se ha ido comentando, los síntomas de una parálisis facial pueden revertirse en el tiempo. Suelen ir mejorando semana a semana y puede extenderse hasta los seis meses, volver a verse con el rostro completamente funcional. Por tanto, la parálisis de Bell es algo temporal y su mejor tratamiento es el paso del tiempo, aunque en algunos casos se puede prescribir corticoides como la prednisona.

Además, aunque el pronóstico de recuperación es en la mayoría de los casos positivo, los pacientes con parálisis facial no están exentos de sufrir algunas complicaciones. Desde el consejo médico de Mayo Clinic señalan concretamente tres y son:

Ceguera en el ojo que no se cierra o pérdida de visión parcial.

​Daño irreparable en el nervio facial.

​Aparición de sincinesia, lesión nerviosa que inhibe los movimientos o produce movimiento involuntario.

