El producto alternativo al tabaco poco conocido en España y disponible en estancos: estos son sus riesgos para la salud

Según los datos de 2022 de la encuesta EDADES del Ministerio de Sanidad, en España un 33% de personas fuman a diario. Además, según la OMS, es una de las principales causas de muerte prematura en el mundo. Con un alto número de consecuencias negativas, muchas empresas intentan comercializar productos menos perjudiciales que el tabaco.

Un ejemplo de este intento son las bolsas de nicotina, una alternativa al tabaco sin humo que, a pesar de que exista la creencia de que no son perjudiciales para la salud, no están exentos de numerosos riesgos para tu cuerpo.

¿Qué son los snus y diferencias con las bolsas de nicotina?

Los snus son un estimulante sin humo creado en Suecia que se fabrica mediante un proceso de pasteurización en caliente y hace que la nicotina acabe en el torrente sanguíneo. Su uso es muy extendido en Suecia, donde se calcula que es mucho mayor el porcentaje de personas que consumen este producto a los cigarrillos tradicionales. Por el contrario, las bolsas de nicotina, a pesar de funcionar de la misma forma que el snus, no contienen tabaco o componentes derivados de él.

Países donde es legal el snus y las bolsas de nicotina: ¿es legal en España?

La legalidad del snus es un aspecto complejo, ya que, a pesar de las distintas iniciativas que ha tenido Suecia, su comercialización es ilegal en los países de la Unión Europea. Destaca el caso de Reino Unido, que ha comenzado a comercializarlo tras su salida de la UE. A pesar de que en países europeos no es legal la comercialización de este producto, las bolsas de nicotina, una alternativa a los snus porque no contienen tabaco, sí se pueden comprar en algunos países.

En el caso de España, las bolsas de nicotina son un producto 'alegal' en tierra de nadie que los estancos pueden vender. Al no contener tabaco, no pueden considerarse un producto dentro de las categorías que contempla la ley: tabaco oral o tabaco de mascar. Además, al no aparecer en ella nada referente a este producto en sí, se pueden considerar como algo 'alegal'.

¿Cómo se toman las bolsas de nicotina?

A pesar de que en el recipiente en el que se introducen dan pie a pensar que son comestibles o masticables como los chicles, esta alternativa al producto sueco tiene una forma determinada de consumirse. Las bolsas de nicotina se introducen en la boca y se colocan entre la encía y el labio para que puedas hablar mientras lo tomas.

Al estar envuelto en una bolsa porosa, cuando se introduce, la saliva infusiona con su contenido y rezuma la nicotina hasta introducirse en el torrente sanguíneo. Una vez acaba su efecto, se puede guardar en la parte superior de su caja para poder usarse una vez más.

¿Cuánto dura el efecto de los 'pouches' o bolsas de nicotina?

Los efectos de este producto pueden variar dependiendo de varios aspectos. Existe una graduación de potencia y porcentaje de nicotina que va cambiando dependiendo de la marca. De esta forma, los hay menos fuertes y con menos nicotina que otros.

Los efectos también pueden ser distintos dependiendo del sabor que se tome. Aunque todos los sabores pueden producir un leve cosquilleo en las encías, ya que es el momento en el que se expulsa la nicotina al mezclarse con la propia saliva, en los pouches de menta esto es mucho más notable por las características específicas del sabor.

Con todos estos condicionantes, la duración de los efectos de las bolsas de nicotina pueden cambiar mucho e ir desde minutos hasta varias horas. También influye la cantidad de nicotina que tu cuerpo está acostumbrado a tener en él.

¿Qué es peor las bolsas de nicotina o el tabaco?

Consumir las bolsas de nicotina elimina las consecuencias que se derivan del proceso de combustión de los cigarrillos y de las sustancias nocivas que estos contienen. Sin embargo, hay que recordar que estos pouches contienen nicotina, una sustancia química adictiva.

Cuando consumes nicotina, sea por la vía que sea, esta llega al cerebro y libera neurotransmisores que ayudan a regular el estado de ánimo. Uno de estos neurotransmisores es la dopamina, que se libera en el centro de recompensa del cerebro y provoca sensación de placer. A medida que te acostumbras a esta sensación, más nicotina necesitas para conseguirla, por lo que se acaba introduciendo esta sustancia en la rutina generando la misma adicción que el tabaco.

