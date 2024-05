Por qué ser organizado mejora nuestra salud mental según los expertos

A priori nadie puede negar que la organización es una de las claves del bienestar emocional. Aunque haya personas que se sientan a gusto en el caos, en la práctica no es compatible con el ritmo actual de vida, donde los tiempos se acortan y el estrés manda más de lo deseado. La ciencia ha demostrado cómo la vida mejora notablemente si ordenamos nuestro hábitat vital y laboral, cuestión que cobra aún más importancia teniendo en cuenta el aumento del teletrabajo en España tras la pandemia.

En líneas generales, los expertos que analizan las consecuencias emocionales e incluso físicas de la desorganización apuntan al agotamiento que, de forma más o menos consciente, afecta a las personas desordenadas. Ese cansancio se deriva de diversas situaciones que generan un esfuerzo extra en la vida diaria, como buscar y rebuscar cosas perdidas, llegar tarde a las citas u olvidar compromisos, por ejemplo.

Además de estos síntomas un poco más evidentes, en el plano de la salud mental la ciencia ha evidenciado otros a tener en cuenta, como los problemas de memoria y un mayor riesgo de desarrollar trastornos del estado de ánimo. Así se indica en un estudio que relaciona el desorden con menor sensación de bienestar, felicidad y seguridad .

La organización disminuye el estrés

Para averiguar exactamente cómo el desorden provoca que no sintamos bienestar, se han analizado las fluctuaciones del cortisol, la llamada hormona del estrés, en participantes en diversos estudios. No se trataría tanto de llegar al nivel de la célebre Marie Kondo u otras gurús de la limpieza y el orden, sino de evitar que la desorganización acabe por sobrepasarnos.

¿Cómo puede medirse esta respuesta hormonal? Un equipo de psicólogos norteamericanos ha monitorizado las respuestas de 60 parejas al describir sus casas en términos de hogar acogedor o estresante, registrando las reacciones a través de un software de análisis lingüístico.

Aumenta la eficacia personal

Puede discernirse que a más estímulos, más capacidad de distracción o, en sentido negativo, mayor déficit de atención. La actividad neuronal no puede funcionar con la misma eficacia en entornos organizados y desorganizados: es lo que los científicos denominan “interacciones competitivas” en un artículo publicado en The Journal of Neuroscience.

En otras palabras, la atención visual está condicionada por la cantidad de esos objetos que configuran el desorden en casa o en el trabajo: la atención se fragmenta a mayor número de estímulos y por tanto nuestra funcionalidad en estos espacios también será más ineficaz.

Mejora el sueño

La investigación centrada en los efectos cognitivos y emocionales del desorden presta una atención específica al sueño y, por tanto, al espacio de las casas destinado a esta actividad. Si una buena calidad de sueño es de por sí una asignatura pendiente para gran parte de la población, habría que prestar especial atención a que el dormitorio sea un espacio ordenado que induzca a la calma y la relajación.

Un equipo estadounidense ha analizado cómo las personas que tienden a acumular objetos en sus dormitorios aumentan sus posibilidades de ser insomnes. Esta tendencia lleva a infravalorar la importancia de una cama cómoda y funcional e incluso puede llegar al extremo de no poder utilizar la estancia debido al caos existente.

