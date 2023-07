¿Por qué los hombres mueren más de cáncer? Esta es la causa que no mucha gente conoce

En las últimas décadas, el número de cánceres diagnosticados en España han ido en aumento. Según el informe anual publicado por Redecan, esto podría deberse al envejecimiento dela población, pero también por la exposición a factores de riesgo e incluso a la detección precoz. Poder diagnosticarlos antes aumenta la cifra, aunque puede suponer una gran diferencia a la hora de tratarlo. En 2023 se espera alcanzar los 279.260 casos diagnosticados, lo que supone una estabilización con respecto al año anterior.

Los estudios establecen que los hombres tienen un mayor riesgo de padecer cáncer que las mujeres, un 41% frente a casi un 28%, según recogió en 2022 el SEOM, Sociedad Española de Oncología Médica, también mueren más a causa de esta enfermedad. Hasta ahora se pensaba que esto se debía a que, en general, las mujeres tienen mejores hábitos de vida, con una menor tasa de consumo de sustancias como el tabaco y el alcohol, pero parece que puede haber más causas.

La importancia del cromosoma Y

El cromosoma Y tiene un papel básico en la determinación del sexo, contiene el gen que inicia el desarrollo de los órganos sexuales masculinos, pero en general no es esencial para la supervivencia de las células. Conforme envejecen, muchas personas portadoras de él lo van perdiendo de forma progresiva en algunas de sus células, lo que se ha relacionado con una menor esperanza de vida.

Un reciente estudio llevado a cabo por investigadores del Centro Oncológico del Cedars-Sinai y publicado por la revista Nature, ha demostrado que la pérdida del cromosoma Y puede hacer que algunos tumores de vejiga y colorrectal resulten más agresivos. Este estudio establece por primera vez la relación entre la pérdida del cromosoma y la respuesta inmunitaria.

Los investigadores observaron que cuando las células pierden el cromosoma Y, agotan los linfocitos o células T, que son las que se encargan de combatir el tumor. Esto, según ha explicado Dan Theodorescu, director del Cedars-Sinai Cancer, hace que el tumor crezca “agresivamente”.

El equipo también ha descubierto que, si bien la pérdida del cromosoma Y hace que los tumores sean más agresivos, también responden mejor ante los inhibidores de puntos de control inmunitario, un tipo específico de inmunoterapia que se emplea de manera habitual ante este tipo de tumores; hace que las células T puedan destruir las células tumorales.

Por qué los hombres mueren más de cáncer. Getty Images

En opinión de los investigadores, este estudio y sus resultados puede ayudar a la hora de planificar los tratamientos más efectivos en el futuro. Mediante un análisis genético se puede detectar la pérdida de este cromosoma y así personalizar el tratamiento de los pacientes masculinos con cáncer de vejiga.

Riesgos de la pérdida del cromosoma Y

La pérdida del cromosoma Y en los hombres no solo puede ser causante de aumentar la agresividad del cáncer de vejiga, también se asocia con el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares. Investigadores de la Universidad de Virginia y la Universidad de Uppsala estudiaron los daños directos que la pérdida del cromosoma puede causar en el organismo.

Llegaron a la conclusión de que un aumento de la pérdida cromosómica, aumentaba el riesgo de morir a causa de un fallo cardiaco u otras enfermedades cardiovasculares, porque favorece la alteración de la función cardiaca y el desarrollo de fibrosis, lo que con el tiempo puede suponer un factor de riesgo ante la posibilidad de desarrollar enfermedades de esta índole.

Esto, sumado a otros factores sociales, ambientales y biológicos, podría explicar por qué las mujeres tienen una mayor esperanza de vida que los hombres.

Referencias

Abdel-Hafiz, H. A., Schafer, J. M., Chen, X., Xiao, T., Gauntner, T. D., Li, Z., & Theodorescu, D. (2023). Y chromosome loss in cancer drives growth by evasion of adaptive immunity. Nature. https://doi.org/10.1038/s41586-023-06234-x

Amparo Tolosa (Coordinadora de Contenido Editorial). (2022, 29 agosto). Pérdida del cromosoma Y con la edad y enfermedades cardiovasculares. Genotipia. https://genotipia.com/genetica_medica_news/perdida-del-cromosoma-y-con-la-edad/

¿Quieres recibir los mejores contenidos para cuidar tu salud y sentirte bien? Apúntate gratis a nuestra nueva newsletter.