Las playas acogen a turistas de todo el mundo que acuden a ellas para relajarse cuando se acerca el buen tiempo. Sin embargo, este momento de relax se trunca cuando se desarrollan erupciones, picaduras y otras afecciones.

No hay que olvidar que este hábitat natural es compartido por otras especies marinas que pueden picar, ya sea una medusa, un insecto, un erizo o los piojos de mar, entre otros.

Los padres dejan de preocuparse por las temidas plagas de piojos escolares, para poner el punto de mira en las 'plagas de verano', como medusas, erupciones y en algunos países del mundo entran en juego los piojos de mar.

¿Qué pasa si me pica un piojo de mar?

Los piojos marinos son diminutos y suelen vivir en aguas cálidas, en zonas del Caribe y Australia, aunque también se han encontrado en zonas del atlántico, en costas gallegas.

Los piojos de mar cuentan con un sistema de camuflaje que les convierte en casi invisibles y han convivido siempre con los humanos, sin demasiada importancia, ya que no suelen atacarnos. De hecho, estos diminutos suelen picar a otras especies marinas (suele afectar a peces como el salmón) adhiriéndose al cuerpo de estos mediante succión.

Aunque generalmente no revisten gravedad, ha habido casos de picaduras en humanos en Australia y en aguas británicas. Son molestas y pueden aparecer tiempo después de la picadura. Conviene estar informado sobre si las playas a las que vamos a viajar cuenta con alguna plaga y en ese caso es mejor prevenir evitando el baño. Pero si ya es tarde para ello, lo mejor es acudir al médico.

Síntomas de picadura de piojo de mar

La picadura produce un intenso picor y quemazón. Si hay enrojecimiento en la piel, picor o dolor, lo mejor es acudir a un centro médico para que inspeccionen el área afectada.

Lo más importante y difícil es intentar no rascarse, para evitar que se infecte. Nada más salir del agua, hay que quitarse la ropa de baño por si algún piojo está adherido. Por último, hay que darse una ducha.

Dependiendo de la gravedad, el médico recetará antihistamínicos, antibióticos, cremas con corticoide, entre otros, para calmar el picor y la inflamación, así como evitar la infección.

En cualquier caso, los expertos insisten en que es algo muy excepcional, que no debemos preocuparnos.

Referencias

Lujan, M. B., & Chimbor, C. Piojo de mar: métodos de control empleados para combatir las infestaciones. Publicado: https://aquahoy.com/piojo-de-mar-metodos-control-combatir-infestaciones/ Consultado 19/05/2023

Powell, A., Treasurer, J.W., Pooley, C.L., Keay, A.J., Lloyd, R., Imsland, A.K. and Garcia de Leaniz, C. (2018), Use of lumpfish for sea-lice control in salmon farming: challenges and opportunities. Rev Aquacult, 10: 683-702. https://doi.org/10.1111/raq.12194