Aceites esenciales que recomiendan los neurobiólogos para tu memoria a partir de los 60

La esperanza de vida ha aumentado considerablemente en los últimos años, una parte positiva que conlleva irremediablemente a otra circunstancia: un mayor índice de demencias. En España, se estima que el número de personas afectadas por estos trastornos podrían triplicarse de aquí a 2050. Cómo prevenir el deterioro cognitivo es todo un reto para la comunidad científica, que busca vías incluso en la estimulación sensorial.

Según la Confederación Española de Alzheimer y otras Demencias (Ceafa), en España cada año se diagnostican entre 100.000 y 200.000 nuevos casos. Desde la llamada vejez temprana, que comenzaría a los 60 años, los estudios científicos reclutan a mayores para conocer los mecanismos de un deterioro cognitivo que, en la mayoría de casos, parece inherente al propio proceso de cumplir años en esta etapa vital.

Entre las nuevas vías de investigación abiertas se ha presentado recientemente el estudio de un equipo de la universidad de California alejado de los parámetros habituales. Se trata de la exploración de la mejora de la capacidad cognitiva a través de la estimulación olfativa.

Siete aceites esenciales para oler por la noche

Participantes con edades comprendidas entre los 60 y los 85 años de edad se distribuyeron en dos grupos para realizar un estudio comparativo. Ambos grupos fueron expuestos a siete olores diferentes cada semana, uno por noche y durante dos horas, utilizando un difusor de olores.

Lo que diferenció a ambos grupos fue la cantidad que se suministraba en los difusores de los siete aceites esenciales: rosa, naranja, eucalipto, limón, menta, romero y lavanda. Dados los resultados obtenidos, el equipo resalta en sus conclusiones la viabilidad de este método dado que se trata de una fórmula sencilla y casera.

Tras seis meses de participación en el estudio, los participantes fueron sometidos a evaluaciones neuropsicológicas y exploraciones por resonancia magnética que confirmaron una mejora en la memoria de hasta un 226 por ciento con respecto el grupo que había sido expuesto a mayor cantidad.

Además, el equipo californiano constató una mejora del fascículo uncinado izquierdo. Se trata de una pequeña fibra que conecta la amígdala con la zona prefrontal del cerebro y sustenta una especie de red en la que se regulan las emociones y también los procesos semánticos, como la abstracción conceptual.

Una pseudoterapia para el Ministerio de Sanidad

La investigación referenciada se ha desarrollado en el marco de la ciencia estadounidense, pero no hay que olvidar que la aromaterapia no cuenta con el mismo estatus científico-médico en España. De hecho, ha sido incluida en la última actualización del Plan de Protección de la Salud frente a las Pseudoterapias del Ministerio de Sanidad.

Junto a otras siete técnicas, como la vacuoterapia o la luminoterapia, el Ministerio ha alertado de que no cuentan con la debida evidencia científica que defienda sus resultados, de ahí que considere la importancia de que la población distinga entre estas prácticas de las que sí están contrastadas y probadas por expertos.

Referencias

