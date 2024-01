Las prescripciones de medicamentos para el déficit de atención crecen en adultos ¿Cuáles son las razones?

El trastorno de déficit de atención e hiperactividad (TDAH) es uno de los trastornos del neurodesarrollo más comunes en España. Según estimaciones de la Sociedad Española de Pediatría Extrahospitalaria y Atención Primaria, podría afectar a entre el 4,9 y el 8,8% de los niños y adolescentes de nuestro país.

En los últimos años, no obstante, parece que se está dando un efecto curioso: tenemos algunas evidencias de que su incidencia podría estar aumentando entre los adultos. De hecho, un nuevo estudio publicado en la revista científica JAMA Psychiatry y llevado a cabo por la Agencia de Alimentos y Medicamentos (FDA) de los Estados Unidos ha encontrado que la prescripción de algunas clases de fármacos para esta condición se incrementó hasta en un 32% entre adultos.

Sustancias controladas

Concretamente, dice este trabajo, la prescripción de fármacos no estimulantes para el TDAH aumentó un 32%, mientras que los estimulantes de la Lista II (sustancias controladas que se considera que tienen un "alto potencial de abuso"), que incluyen anfetaminas como la anfetamina, la dextroanfetamina, la metanfetamina o el metilfenidato, aumentó en un 14%.

Los autores del trabajo opinan que es probable que la pandemia jugase un papel en estos incrementos, pero se abstienen de atribuir los cambios observados a un único factor. Por ejemplo, creen que el incremento en el uso de servicios de telemedicina y online, los cambios en las rutinas ocasionados por las cuarentenas y ciertas condiciones de salud mental asociadas al aislamiento pueden haber jugado un papel.

Por ejemplo, en Estados Unidos se registraron casos durante aquellos años, como el de la startup de telemedicina Cerebral, que han sido notorios por malas prácticas publicitarias y de prescripción de sustancias controladas, tales como el Xanax (alprazolam, una benzodiacepina con reconocido potencial de abuso) o el propio Adderall (dextroanfetamina y anfetamina).

Un aumento de casos diagnosticados

Con todo, sí que se ha dado un aumento de casos diagnosticados de TDAH en los últimos años. La mayoría de expertos no creen que esto se deba tanto a que haya más personas padeciendo la condición, sino más bien a que existía una situación de infradiagnóstico que ocultaba una parte importante de los verdaderos casos.

Por ejemplo, un metaanálisis de la literatura al respecto publicado en 2021 en la revista especializada The Journal of Global Health encontró que desde el año 2003 hasta ese momento los diagnósticos del trastorno en adultos habían aumentado en más de un 50%.

Estos datos plantean preguntas importantes respecto a los mecanismos de una condición sobre la que históricamente se ha llevado a cabo poca investigación. Sabemos que la genética desempeña un papel importante, pero también hay evidencias que parecen indicar a que ciertos factores ambientales (y más específicamente la exposición a determinadas tecnologías) podrían contribuir, propiciando que realmente se dé un aumento de casos.

