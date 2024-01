"Con el tiempo lo inunda todo, se vuelve constante y tiñe tu vida": vivir con depresión, según el testimonio de un paciente

"No siempre es tristeza. Puede ser ira, irritabilidad constante; pesimismo o desconfianza. A veces, son sólo síntomas físicos; otras, simplemente no te apetece salir de la cama. Con el tiempo lo inunda todo, se vuelve constante y tiñe toda tu vida de gris".

Así es como describió la depresión para 20minutos un joven editor de vídeo de 27 años bajo el nombre ficticio de José, en una entrevista concedida para un artículo sobre el uso de antidepresivos. Se trata de un testimonio valioso, que aborda la enfermedad desde la perspectiva de alguien que ha convivido durante tiempo con ella: "me diagnosticaron a los 19 años y no me dieron de alta en el psiquiatra hasta los 23", comentó.

44.000 nuevos casos de depresión resistente cada año

En España, cada año se diagnostican 44.000 casos de depresión resistente, según datos de la Sociedad Española de Psiquiatría y Salud Mental (Sepsm) citados por Servimedia. El suicidio es la primera causa de muerte entre los jóvenes y adolescentes de entre 12 y 29 años de edad, de acuerdo con la Universidad Complutense de Madrid, y el Ministerio de Sanidad estima que anualmente se recetan en nuestro país 45,1 millones de fármacos antidepresivos.

Son cifras que dan cuenta de la magnitud social de un problema que, durante mucho tiempo, ha permanecido oculto; sólo recientemente hemos empezado a tener una debate social honesto sobre él y a comprender la realidad de miles de personas, como José, que conviven día a día con el trastorno.

"Empecé a sentirme raro, o más bien mal, a los 18 años", narra este joven, aunque puntualiza que "desde los 15 o 16" había tenido "períodos largos (de meses)" en los que se sentía "muy mal de ánimos y con algunos síntomas físicos". "Aquella vez fue distinta", prosigue, "porque fue más persistente".

"De hecho, inicialmente me puse físicamente enfermo durante mucho tiempo (fiebre, síntomas de gripe...) por una mononucleosis. Después, empecé a tener algunos problemas con amistades y lo dejé con mi pareja de ese momento, y fue cuando empecé a sentirme triste y mal de verdad y con síntomas físicos que durarían años (problemas digestivos)", añade.

"Estuve en ese estado casi cinco años, la mayoría de los cuales con tratamiento psiquiátrico y psicoterapia"

"Finalmente fui al médico de cabecera y, tras realizarme bastantes pruebas, me aconsejó ir al psiquiatra y allí me diagnosticaron un trastorno depresivo mayor. Estuve en ese estado durante casi cinco años, la mayoría de los cuales con tratamiento psiquiátrico y psicoterapia".

"Desarrollé una visión negativa sobre todo"

Los trastornos psiquiátricos son muy complejos. En el caso concreto de la depresión, los científicos ni siquiera tienen del todo claro cuál es la causa fisiológica (una de las más barajadas es que en estos pacientes existe un desequilibrio en los niveles de ciertas sustancias químicas llamadas neurotransmisores en el cerebro; aún así, desconocemos exactamente el modo en que estos mecanismos operan en nuestro sistema nervioso). En parte, una de las cuestiones que dificulta llegar al fondo de esta cuestión es lo variado de los síntomas, tanto entre distintos pacientes como a lo largo del tiempo.

José, que afirma que la vivencia subjetiva de la depresión "es muy difícil de describir" detalla que, en su caso, "no siempre era tristeza: podía ser ira o irritabilidad". "No tenía ganas de ver a gente, y cada vez menos de salir de mi habitación y de hacer cosas", continúa.

"Desarrollé una visión muy negativa de todo lo que me rodeaba: de las personas, de la sociedad, del mundo e incluso de mi mismo. Me peleaba con mi familia, estaba 'a la que saltaba'".

Este tipo de sensaciones terminan por afectar a la conducta. "También me saltaba muy a menudo las clases de la Universidad, aunque no tuve grandes problemas con los estudios. Me aislé en una relación con una persona que me trataba muy mal, que tenía problemas psiquiátricos severos y que abusaba de las drogas. Yo mismo acabé abusando de varias sustancias, incluyendo algunas que me habían recetado", confiesa. "Eventualmente, intenté suicidarme en varias ocasiones".

El 30% tiene una respuesta insuficiente

Teniendo en cuenta el efecto que la depresión tiene sobre la vida de las personas, es evidente por qué tratarla a tiempo se considera de vital importancia. Desgraciadamente, el tratamiento de esta clase de trastornos es muy complejo; los métodos que logran grandes mejorías en muchas personas pueden tardar mucho en hacer efecto en otras, o incluso no suponer ninguna diferencia.

"Los fármacos se usan como parches porque no hay profesionales"

Por ello, son muchos los pacientes que pasan años probando diferentes fármacos o estrategias psicoterapéuticas. En último término, según la Sepsm, al menos el 30% de los pacientes tienen una respuesta insuficiente y no consiguen la recuperación.

José narra que durante años el tratamiento le "ayudó a mantenerse estable", y aunque finalmente le ayudó a recuperarse, tuvo que pasar mucho tiempo para que surtiera efecto. "Durante esos más de cuatro años, recibí tratamiento a base de fármacos ansiolíticos y antidepresivos y psicoterapia", apunta.

"Los antidepresivos comencé a tomarlos con 19 años, y estuve tomándolos durante cuatro años (hasta los 23); primero paroxetina, una pastilla de 20mg al día, y luego vortioxetina, también 20mg al día. Los ansiolíticos los empecé a tomar con la misma edad y durante el mismo tiempo. Tomaba uno al empezar el día (lorazepam), algunos de 'rescate' (cuando tenía crisis de ansiedad, concretamente el bromazepam) y uno para dormir (lormetazepam)".

Algunos de estos medicamentos tienen efectos secundarios notables y riesgos importantes, lo que ha generado críticas sobre la tendencia a recetarlos como "parches" ante la falta de profesionales de la Sanidad Pública (así lo defendió en una entrevista a 20minutos la doctora en Ingeniería Tisular Cardiovascular Esther Samper, autora del libro El lado oculto de la farmacia). Precisamente, el testimonio de José ilustra algunos de estos inconvenientes.

"Los fármacos pueden volverte imprudente"

Los ansiolíticos de la familia de las benzodiazepinas son sustancias que generan tolerancia y que tienen un potencial de abuso ampliamente documentado. "Te provocan una especie de estupor", explica José: "parece que nada es grave y todo importa poco. Es una sensación placentera, pero peligrosa; a veces puedes ser más imprudente porque no temes las consecuencias. En dosis altas, se parece a estar borracho".

Y reconoce: "Con el tiempo, este efecto es cada vez menos intenso y necesitas tomarlos con más frecuencia. Después de abusar de los ansiolíticos, en dosis altas, llegaba a vomitar (similar a una borrachera) y a la mañana siguiente podía tener una especie de 'resaca', con niebla mental y dolor de cabeza".

"Todos mis intentos de suicidio fueron estando medicado"

Por su parte, existen estudios (como el publicado en 2022 en la prestigiosa revista científica Frontiers) que han encontrado que los antidepresivos pueden incrementar las conductas suicidas en adolescentes y jóvenes, razón por la que se recomienda que este segmento de la población sea objeto de un seguimiento más intenso si cabe por parte de un profesional.

De este modo, el joven refiere que "con los antidepresivos, estás emocionalmente más estable": "No tienes tantos bajones y estás menos reactivo, y piensas más fríamente las cosas. Pero no es algo de lo que uno se dé cuenta si no reflexiona sobre ello y se compara con cómo actuaba antes de tomarlos... No es como estar borracho".

"Hay algo más. Igual que decía que te hacen pensar más fríamente las cosas, cuando tenía pensamientos suicidas me asustaba menos y lo 'planeaba' más. De hecho, todos mis intentos de suicidio fueron estando medicado", dice, aunque matiza que no cree que pueda achacarlo enteramente al tratamiento.

Y, junto a ello, apostilla: "tenía unos cuantos efectos secundarios: Al iniciar los tratamientos, tenía algunos episodios extraños en los que sentía que lo que me rodeaba no era real, como si estuviera en un sueño o en una película. Más tarde he sabido que eso se llama desrealización También, tuve una reducción drástica de la libido y eyaculación retardada, hasta el punto en el que no era capaz de tener orgasmos. Y perdí bastante peso".

"Desde entonces, considero que he sido feliz"

Afortunadamente, la de José es una historia con un buen final. "Las cosas cambiaron", valora. "Dejé atrás una relación que era muy turbulenta. Reconecté con algunos amigos y empecé otra vez a hacer cosas que me gustaban, como pintar y escribir, leer, ver series y películas..."

"Poco a poco empecé a estar más receptivo a la psicoterapia y a trabajar en mi bienestar. Mi visión de la vida empezó a cambiar. Mi relación con mi familia mejoró. Abandoné la medicación de golpe en contra del consejo de mi psiquiatra, lo que fue una imprudencia y me hizo pasar unas semanas de sentirme muy mal física y mentalmente, pero después me recuperé de eso. Tardé un par de años en abandonar varios hábitos de sustancias ilegales, pero comencé a consumir mucho menos. Al cabo de unos meses, mi psicoterapeuta me dio el alta", continúa.

"Mi visión de la vida empezó a cambiar: me volví más receptivo a la psicoterapia y a trabajar en mi bienestar"

"Con el paso de meses sentí que mi autoestima mejoraba, tenía más energías, y empecé a encontrarme mejor físicamente. Desde entonces hasta hoy, me he sentido bastante bien y considero que he sido bastante feliz, si bien tuve un episodio de unos meses en el que volví al psicólogo (aunque fue mucho menos intenso)", concluye

"Necesitamos recursos accesibles para todos"

Este joven finaliza lanzando un consejo a aquellos que, como el en su momento, empiecen a sentir el malestar característico de la depresión: "Pedid ayuda. Hablad con la familia, con amigos, pedid apoyo, y no tengáis miedo de recurrir a ayuda profesional dentro de los recursos de los que dispongáis. Es muy difícil: la depresión te engaña, te parece que ves las cosas con claridad y que la vida no puede ser mejor, pero es posible sanarse".

"Para mí, la clave es no quedarse solo. Las personas de nuestro círculo suelen estar más dispuestas a ayudarnos de lo que creemos. Y tenemos que luchar por recursos públicos disponibles y accesibles para todos; el tratamiento a tiempo puede salvar muchas vidas", termina.

