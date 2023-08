Nunca hagas esto después de tomar el sol en verano o tu piel se arrepentirá

Huir de las altas temperaturas que inundan España en verano es el objetivo de todos. Por esa razón, las piscinas y playas de lo largo y ancho de la geografía española acaban abarrotadas de gente que quiere refrescarse y pasar un momento sin la asfixiante sensación que produce el calor.

Sin embargo, no siempre se toman las medidas adecuadas a la hora de exponerse a la radiación cuando se toma el sol o no pensamos en las terribles consecuencias que puede tener para nuestra salud un cambio brusco de temperatura. Son malos hábitos que, si no se corrigen, pueden desencadenar una mala respuesta por parte de nuestro cuerpo.

¿Cuánto tiempo se debe tomar el sol?

Tomar el sol para broncear la piel es una de las actividades favoritas del verano. A pesar de que exponerse a los rayos nos ayuda a sintetizar la vitamina D y es bueno para frenar el avance de ciertas enfermedades, si te pasas mucho tiempo recibiendo de forma continuada estos rayos, puedes acabar quemando tu piel.

El tiempo que puede pasar entre que empiezas a tomar el sol hasta que empieza a ser perjudicial para tu salud es diferente dependiendo de la época del año. La línea entre saludable y perjudicial se hace mucho más fina en verano, donde a la media hora aumentan los riesgos y consecuencias, respecto al invierno, donde se alarga hasta las dos horas.

¿Qué pasa si no te duchas antes de entrar a la piscina?



A la hora de tomar el sol es más que recomendable utilizar protección solar para reducir el riesgo de que nuestra piel sufra quemaduras. Sin embargo, si después de la exposición a los rayos solares decides que es buen momento para meterte a la piscina directamente, podrías estar dañando tu piel.

La razón por la que meterse al agua después de usar protección para tomar el sol es que esta, junto a otras que estén presentes en la piel como desodorantes o colonias y mezclada con el cloro y agua de la piscina, pueden hacer que nuestra piel se irrite, seque e incluso puede llegar a causar reacciones alérgicas.

Para que tu piel no sufra estas irritaciones, lo que no debes hacer es darte un chapuzón sin antes ducharte. Con este paso intermedio eliminas toda sustancia que haya quedado impregnada en la piel y así no se mezcla con el cloro de la piscina.

Otros peligros de bañarte después de tomar el sol

Aparte de las consecuencias para tu piel que puede tener exponerte al sol durante mucho tiempo en verano, hay que tener en cuenta que los rayos solares también aumentan la temperatura corporal. En caso de querer meterte en la piscina después de haber estado bajo el sol, si no esperas a que esta se regule y te metes al agua directamente, puedes sufrir un choque térmico que afectaría a tus vasos sanguíneos y podría provocarte la pérdida de consciencia.

¿Quieres recibir los mejores contenidos para cuidar tu salud y sentirte bien? Apúntate gratis a nuestra nueva newsletter.