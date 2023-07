Cuida tu piel y tus hábitos alimenticios en verano con estos consejos

Una vez comienza el verano es recurrente que muchas personas abandonen los buenos hábitos. Incorporar nuevas costumbres en el periodo estival puede resultar perjudicial para nuestra salud, como consumir alcohol de forma desmedida, adoptar dietas inadecuadas, una excesiva exposición a la luz solar o dejar de ser precavidos con los más pequeños.

Tomar el sol puede llegar a ser tan nocivo como fumar, por lo que es recomendable tener siempre una sombra cerca, no exponerse al mismo en las horas centrales del día, usar cremas solares y sombreros, seguir una dieta rica en frutas y verduras, hidratarse y no fumar: “Es verdad que necesitamos entre 10 y 15 minutos diarios de exposición solar para la síntesis de la vitamina D, pero afortunadamente, en nuestro país, con un paseo al aire libre de un cuarto de hora es suficiente”, explican desde el equipo de Dermatología del Hospital Universitario General de Villalba.

El nutricionista del centro villalbino, Enrique Sanz, alerta sobre los riesgos y el peligro para la salud que entrañan algunas dietas para bajar peso rápidamente antes de que comience el verano: “No podemos pretender conseguir en tres o cuatro semanas lo que no hemos podido hacer en un año entero”, indica el especialista, puesto que si queremos “algo rápido, fácil y sencillo”, lo esperable es que “los resultados a largo plazo vayan a ser malos”.

Y otra cuestión que preocupa sobremanera a los padres es el bienestar de sus hijos en época de temperaturas altas. Además de las insolaciones, los sustos más habituales con los más pequeños suelen ser picaduras, traumatismos e incluso intoxicaciones alimentarias. El jefe del Servicio de Pediatría de este centro, el doctor Roi Piñeiro, advierte del peligro de los ahogamientos: “En España se siguen produciendo entre 300 y 500 fallecimientos de niños y adultos cada año”.

Un hábito perjudicial

Aunque muchos siguen restándole importancia, la radiación solar continuada puede provocar serios problemas de salud. Es cierto que resulta inevitable recibirla si realizamos actividades al aire libre como hacer deporte, pasear o bañarnos. Por ello, es esencial seguir ciertas pautas para evitar riesgos mayores.

“Es importante tener siempre una sombra cerca, intentar no exponernos al sol en las horas centrales del día y usar sombreros”, señalan los expertos en Dermatología del hospital villabino. Una buena opción, en el caso de la gente joven, es “utilizar camisetas solares cuando, por ejemplo, vayan a pasar todo el día en la piscina”, estima. Asimismo, además de seguir una dieta rica en frutas y verduras, es capital aplicar protección solar, aunque “no debemos pensar que por aplicárnosla podemos tomar el sol por un tiempo ilimitado”.

Dieta saludable

Los helados y los refrescos son algunas de las tentaciones en las que solemos caer en el periodo estival. No obstante, debemos ser conscientes de que “una dieta saludable no está reñida con disfrutar de la comida”, afirma Sanz. El nutricionista hace énfasis en que seguir una buena alimentación no tiene por qué ser algo “aburrido ni monótono”, aconsejando probar nuevos alimentos “aunque no sean de consumo tradicional en nuestro entorno y o probar nuevas recetas que den un poquito más de vida a los alimentos que tomamos habitualmente”.

Asimismo, el experto recomienda aumentar el consumo de alimentos ricos en agua, como las frutas, las legumbres, las hortalizas y las verduras, aunque nos podemos permitir algún capricho “con sentido común”. En el caso de las bebidas alcohólicas, debemos ser conscientes de que “simplemente nos refrescan, pero no hidratan”, y que en el caso de las bebidas azucaradas es preferible sustituirlas por batidos de frutas naturales, infusiones frías o refrescos sin azúcar.

Precauciones con niños

Las vacaciones de verano son muy esperadas por parte de los más pequeños. Asegurar que se diviertan es necesario, pero también debe ser prioridad de los padres prevenir los accidentes acuáticos y “evitar los choques bruscos de temperatura al entrar al agua”, alerta Piñeiro. Para prevenirlo, se recomienda “no estar en el agua nunca solo para que, si ocurre cualquier contratiempo, haya alguien cerca que pueda ayudar, incluso salvarte”.

Igualmente, siempre es útil tener cerca un botiquín que incluya “gasas, tiritas, tijeras, antiséptico local, algún analgésico menor, protector gástrico y, si es el caso, las medicaciones crónicas”, detalla el pediatra. No obstante, si no viajamos con él, no hay que alarmarse: “Lo importante es saber dónde vamos, si hay farmacias, centros de salud u hospitales cerca y dónde están y, si se viaja al extranjero, conocer cómo funciona el sistema sanitario del país que visitaremos y qué tipo de medicamentos puedes introducir en él”.