Síndrome del torniquete: esto es lo que te puede provocar el bañador durante el verano

En los meses de calor todo el mundo busca la mejor forma de refrescarse, por lo que los chapuzones en playas y piscinas de España se hacen más habituales. Tener unas ansiadas vacaciones puede hacer que pases por alto algunos de los riesgos para la salud que crecen en julio y agosto.

Para poder disfrutar de estos momentos, hay que elegir el tipo de ropa y bañador adecuado. Sin embargo, hay algunos aspectos que se deben tener en cuenta de estos, ya que pueden tener consecuencias perjudiciales para la salud. Una de ellas es el síndrome del torniquete.

¿Qué es el síndrome del torniquete?

El uso de bañadores es muy frecuente en los meses de verano para ir a la playa o piscina; sin embargo, no siempre se le da un uso correcto. Hábitos como utilizar ropa interior debajo del bañador pueden traer graves problemas para la salud, ya que esta tarda mucho más en secarse que la ropa de baño, que está hecha con una tela especial para el agua. Este exceso de humedad hace que aumente el riesgo de infección por hongos o bacterias. Al mismo tiempo, el tipo de bañador que usemos también puede ser definitivo para la zona genital.

El síndrome del torniquete es una consecuencia de usar un bañador masculino de mala calidad. Esta prenda veraniega suele contar con una redecilla interior que puede poner en peligro a todo el que la use y en especial a los niños pequeños. Dependiendo del tamaño de los agujeros que tiene la redecilla del bañador, la piel del prepucio y el escroto puede quedarse atrapada por estas perforaciones y provocar un efecto torniquete. Liberar la zona puede ser difícil y delicado y lo primero que se debe hacer en estos casos es solicitar atención sanitaria cuanto antes.

¿Con qué tipo de bañador puedo sufrir síndrome del torniquete?

Elegir un bañador de buena calidad puede ser complicado y más para el poco tiempo que se acaban utilizando, sin embargo, el tipo de prenda de baño que se utilice durante los meses de calor puede evitar sufrir complicaciones como el síndrome del torniquete.

Muchos de los bañadores que se suelen utilizar para ir a la piscina cuentan con una redecilla o rejilla interior que soporta los genitales y permite que esta prenda se seque con mayor velocidad al salir del agua. Sin embargo, este tipo de bañador aumenta las probabilidades de que los niños que lo utilicen sufran este síndrome, por lo que hay que tener especial cuidado con el tamaño de sus agujeros o utilizar bañadores que no tengan esta rejilla.

Los mejores bañadores

Por eso, utilizar bañadores de calidad y que no tengan redecilla interior de agujeros pequeños es lo ideal y no es complicado encontrar modelos. Ocurre lo mismo con los que no tienen rejilla. Te dejamos un par de ejemplos asequibles por si no sabes dónde buscar. Este de Nike tiene hasta cremallera en la bragueta y botón para que sea más cómodo, quede mejor y no posee malla interior que pueda resultar peligrosa.

