La advertencia más común del infarto es distinta para los hombres y las mujeres: cómo reconocerla según tu sexo

Cuando se producen los eventos cardiovasculares más severos, cada segundo que transcurre es clave para evitar los peores daños o incluso la muerte. Por ello, resulta fundamental encontrar formas de detectar la emergencia lo más temprano posible.

Diferencias entre hombres y mujeres

Con este objetivo en mente, un grupo de investigadores del Instituto Smidt del Corazón, adscrito al centro norteamericano Cedars-Sinai ha publicado un estudio en la prestigiosa revista científica Lancet Digital Health en el que concluyen que al menos el 50% de los individuos que sufren un ataque cardíaco repentino experimentan algún síntoma característico 24 horas antes de la pérdida de la función cardíaca.

No sólo eso: uno de los hallazgos más sorprendentes del trabajo es que este signo de advertencia es diferente para las mujeres que para los hombres. En el caso de las primeras, el síntoma más prominente fue la falta de aliento, mientras que para los hombres fue el dolor en el pecho.

Así se deriva del análisis de la información contenida en dos bases de datos: la aún en elaboración Prediction of Sudden Death in Multi-Ethnic Communities (PRESTO) yel estudio Oregon Sudden Death Study (SUDS).

Diferentes síntomas individuales

Sobre estas cohortes, los investigadores tuvieron en cuenta la prevalencia de los síntomas individuales reportados en cada caso de ataque cardíaco repentino y los cruzaron con grupos de control de personas que buscaron atención médica por problemas cardíacos.

De esta forma, comprobaron que hasta el 50% de los individuos experimentó al menos un síntoma atribuible a la condición en las 24 horas anteriores al evento cardiovascular.

Si ya de por sí estos hallazgos pueden tener importantes implicaciones en la detección de los eventos cardiovasculares, uno de los aspectos que destacan los autores es que este tipo de estudios sienta las bases para desarrollos posteriores que permitan establecer con mayor precisión el perfil de riesgo de cara a predecir accidentes cardiovasculares severos. De la misma forma, la identificación de características específicas en cada sexo facilita que se provea a las personas de cualquier género de una atención más especializada en base a sus características personales.

Referencias

Kyndaron Reinier, Bernadine Dizon, Harpriya Chugh, Ziana Bhangji, Madison Seifer, Arayik Sargsyan et al. Warning symptoms associated with imminent sudden cardiac arrest: a population-based case-control study with external validation. The Lancet (2023). DOI: https://doi.org/10.1016/S2589-7500(23)00147-4