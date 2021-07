La vitamina C, clave para la luminosidad de tu piel: cómo obtener sus beneficios con este suero antiedad de 13 euros

Nuestras madres decían aquello de “tómate rápido el zumo que se le van las vitaminas” más porque no estuviéramos enredando con la bebida que porque estos compuestos beneficiosos fueran a salir corriendo de ella. Sin embargo, esta frase que ha dejado huella en nosotros nos ha ayudado a ser conscientes de la importancia que tienen para nosotros estas energías. Tanto es así que la gastronomía no es la única forma que tenemos de aprovechar sus beneficios. La cosmética ha sabido sacarle partido a los nutrientes para ofrecernos recetas y combinaciones triunfadoras para luchar contra ciertas imperfecciones e, incluso, contra el envejecimiento prematuro.

Este es el caso de la vitamina C, uno de los superingredientes que el mundo beauty ha sabido aprovechar en su beneficio, puesto que contiene propiedades antioxidantes, antiaging, iluminadoras y antimanchas. Por ello, es uno de los más buscados, aunque debemos tener en cuenta que no es para todo tipo de pieles, puesto que puede resultar irritante para las más sensibles. Eso sí, estas últimas también cuentan con opciones en el mercado para beneficiarse de este compuesto. Otra de las ventajas de la vitamina C es que protege la piel del fotoenvejecimiento causado por el sol, por lo que los cosméticos que la integren en su formulación son muy recomendados para el verano.

Así que nos hemos puesto en la búsqueda (y captura) de una propuesta beauty que tenga esta vitamina y que pueda ser nuestra a buen precio... ¡y aquí la tenemos! Se trata del suero de Kleem Organics que, durante las próximas horas, está rebajado en Amazon un 25% para que puedas conseguirlo por menos de 13 euros. ¿Quién puede negarse a una piel radiante?

Este suero también contiene ácido hialurónico. Amazon

Esta propuesta, además de contar con los sellos que avalan y certifican que se trata de un cosmético cruelty free y libre de sulfatos y parabenos, contiene una fórmula innovadora con vitamina C y ácido hialurónico. Con ello nos permite prevenir las arrugas, ofrecer elementos antioxidantes a nuestro rostro y regenerar y rejuvenecer la piel. Es adecuada tanto para uso diario, tanto para día como para la noche.

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Amazon y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.