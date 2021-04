Las pieles sensibles ya pueden beneficiarse de la vitamina C gracias a un sérum que ha modificado su pH

La vitamina C se ha vuelto imprescindible en la rutina de muchas personas gracias a sus propiedades antioxidantes, antiaging, iluminadoras y antimanchas, que hacen que este ingrediente sea de los más buscados en diferentes cosméticos y sérums. Por desgracia, no todas las pieles pueden incorporar este activo a su tocador ya que su pH puede resultar muy irritante en las más sensibles.

En nuestra búsqueda para conseguir un sérum de vitamina C que sea tolerable para nuestra piel sensible, hemos topado con Segle, una marca de cosmética que ha incorporado a su línea un producto efectivo y a la vez apto para este tipo de pieles.

El sérum vital C de Segle Clinical (49,90 €) está formulado con una alta concentración de principios activos que hacen que tenga una gran eficacia y un mayor efecto sin que las pieles sensibles se vean perjudicadas.

La vitamina C de su fórmula se presenta en forma de 3-O-ethyl-ascorbic acid. De esta manera conseguimos que sea más estable y nos permite formular a un pH de 5.5. Generalmente los sérums de vitamina C tienen un pH mucho más ácido, alrededor de 3.5, esto hace que la fórmula sea mucho más irritante y pueda resultar más agresiva en pieles sensibles. El pH 5.5. del sérum Vital C permite que pueda aplicarse incluso en pieles que tienden a irritarse con más facilidad.

Entre sus ingredientes también encontramos extracto de micro-algas clorófitas, un activo antiestrés patentado que reduce la actividad de cortisol en las células de la epidermis y ayuda a mantener el buen estado de la barrera hidrolipídica de la piel, dando como resultado un aspecto revitalizado a la vez que previene los signos del envejecimiento prematuro.

El pantenol es otro activo que ayudará a que el sérum vital C sea la mejor opción para pieles sensibles gracias a su efecto hidratante y protector. Este derivado de la vitamina B5 actúa como protector de la irritación provocada por la radiación ultravioleta de los rayos del sol. Además, mejora la descamación y rugosidad de la piel.

Finalmente, el ácido hialurónico de su formulación es indispensable para proporcionar la hidratación que necesita nuestra piel. Este es de cadena media y alta y , además de su efecto hidratante, suaviza las capas superiores de la epidermis.

Esta combinación de ingredientes, con un pH de la vitamina C neutro, hace que sea ideal para las pieles más sensibles. El pantenol y el ácido hialurónico hacen que cualquier tipo de irritación que pueda presentar una piel sensible se mitigue e, incluso, no llegue a aparecer, dando un respiro a las pieles más reactivas que habían renunciado al ácido ascórbico para siempre.