"La asertividad debe ser una actitud general ante la vida: soy digno de ser respetado y, por tanto, respeto a los demás"

En los últimos tiempos se habla mucho de asertividad pero, ¿en qué consiste esta capacidad?, ¿en qué situaciones nos puede ayudar?, ¿podemos ser asertivos y sentirnos coherentes con nosotros mismos manteniendo el respeto a los demás? De todo ello nos hablan la psicóloga Olga Castanyer y la ilustradora Elena Villar en Asertividad por dentro y por fuera (Desclée De Brouwer, 2023). Un libro que a través de varios ejemplos prácticos combina las historias de un grupo de amigos en formato novela gráfica y las descripciones más profundas de la experta en Psicología para dar forma a un manual con pautas muy útiles para mejorar nuestra asertividad. De él hablamos con Castanyer.

Se oye mucho hablar de ella pero, ¿qué es exactamente la asertividad?Tienes razón en que la asertividad es un término que se ha puesto de moda pero se entiende sobre todo como cómo pisar fuerte en la vida y eso realmente no es la asertividad o, al menos, no es el enfoque que yo le doy. Para mí la asertividad es la capacidad de autoafirmarse, es decir, de afirmar los propios derechos, gustos, valores… pero siempre respetándose a uno mismo y respetando a los demás.

¿Para qué puede ser útil la asertividad?Es útil porque la asertividad tiene que ver con la autoestima, con el respeto a uno mismo y el respeto a uno mismo es dignidad y creo que una de las necesidades más importantes del ser humano es tener dignidad ante los demás y ante uno mismo. Uno solo se puede respetar a sí mismo y tener dignidad ante sí mismo si tiene una buena autoestima y solo si tiene una buena autoestima puede ser asertivo. Por eso es tan troncal y tan importante.

¿Y en qué situaciones debemos ser asertivos?La asertividad debe ser una actitud general ante la vida y ante uno mismo. Yo soy digno de ser respetado, velo por mí y, por tanto, respeto igualmente a los demás. ¿Situaciones concretas donde sale? Pues es verdad que no hay que estar todo el rato autoafirmándose porque eso ya no sería asertividad. La mayoría de las veces la asertividad es una respuesta ante, por ejemplo, si necesitas expresar una opinión diferente al resto, si necesitas poner límites, si necesitas decir que no, o también sirve para discutir y que no sea de forma agresiva.

El libro está repleto de ejemplos prácticos que expones a través de la vivencias de cinco personajes. Para ello, has contado con la colaboración de la ilustradora Elena Villar que lo ha plasmado en pequeñas historias gráficas. ¿Por qué decidiste darle esta estructura?Por un lado pensaba que hay mucha gente que cuando ve un libro con mucho texto se asusta. Por otro, trabajo en una editorial y cada vez me llegan más libros gráficos donde la ilustración es muy importante. Fue el principal factor, porque hoy en día todo es muy visual y a la gente joven le entra todo por los ojos. Y este, en principio, iba a ser un libro para jóvenes que quisieran rápidamente hacerse una idea de lo que es la asertividad a nivel gráfico.

Olga Castanyer y Elena Villar Psicóloga e ilustradora Olga Castanyer Mayer-Spiess, Psicóloga Especialista en Psicología Clínica, Psicóloga y Psicoterapeuta Europea por la EFPA. Desde hace más de 30 años se ha especializado en el tema de la Asertividad y la Autoestima, y de su aplicación en el ámbito clínico y educativo. Dirige y ejerce la psicoterapia en el Centro Psicológico SE en Madrid. Dirige la colección Serendipity, de la editorial Desclée De Brouwer. Actualmente se dedica a la práctica clínica, a impartir cursos de diferentes modalidades y a divulgar por diferentes medios temas de Asertividad y Autoestima.



Elena Villar Torralba (Madrid, 1989) es ilustradora y diseñadora gráfica. Cursó sus estudios en CICE, Escuela Profesional de Nuevas Tecnologías de Madrid. Desde entonces ha realizado proyectos de desarrollo de imagen corporativa para empresas, diseño de personajes para videojuegos e ilustración en múltiples campos (ilustración científica para artículos y tesis doctorales, mural decorativo, ilustración editorial). Actualmente reside en Madrid y realiza trabajos de ilustración y diseño como freelance.

Pero podría decirse que no solo es un libro para jóvenes porque cualquiera se puede sentir identificado con las distintas situaciones que se plantean.Las situaciones concretas que aparecen en este libro las elegimos Elena y yo y quisimos que fueran situaciones con las que cualquier persona a partir de una edad se pudiera sentir identificado. Hay por ejemplo una situación de mobbing en el trabajo por parte de los compañeros, una situación de maltrato de pareja o comienzo de maltrato en la pareja, de optar por un camino diferente al que tu familia y tu tradición te tiene marcada, una discusión de grupo, otra situación de cuando te excluyen de un grupo o rechazo de un grupo a una persona y dos más personales pero que creo que a todo el mundo nos ocurren: una la de entrar en un estrés de vida y de trabajo, no cuidarse… y la otra sería la de cómo desprenderte de una etiqueta que te han puesto.



Muchas veces se confunde asertividad con una actitud de egoísmo. ¿Qué les dirías a aquellos que piensan así?Pues les diría que precisamente la segunda parte de la definición de asertividad es respetar al otro. Digamos que es al 50% me respeto a mí y hago por mis derechos pero también te respeto a ti y, por tanto, tengo que empatizar contigo y tenerte en cuenta. Eso es incompatible con el egoísmo porque el egoísmo es falta de respeto a los demás. Así que realmente no tiene nada que ver.

¿Por qué nos cuesta tanto poner límites y decir que no? ¿Tiene que ver con nuestro tipo de cultura?Sobre este tema he reflexionado mucho porque yo soy bicultural, soy medio alemana y medio española y precisamente en Alemania es justo lo contrario. Allí es mis derechos, mi razón, mi opinión y mi todo. Podríamos hacer incluso un reflexión antropológica. En España hay un valor muy importante que en Alemania casi no tiene valor que es el de la comunidad, el de la pertenencia, el de pertenecer a tu familia, a tu barrio, a tus amigos… España es un país muy sociable y todo lo que sea a favor del grupo y de integrarte en el grupo estará en primer lugar porque está entre los valores culturales. Entonces claro, si tú te autoafirmas y dices que no y dices una opinión contraria a tu grupo de referencia puede que te echen o rechacen y eso dentro de nuestro sistema de valores es terrible. Lo que no se da cuenta la gente es que si tú con respeto dices que no o pones límites nadie te va a echar.

¿Cómo reconocer a una persona cuando está invadiendo nuestros límites o espacio?Hay dos situaciones típicas donde se confunde una cosa con la otra precisamente por un valor que es de lo más ‘puñetero’. Uno es en el amor, el amor de pareja por ejemplo, como me quiere o como me demuestra que me quiere tanto entonces dejo pasar ciertas faltas de respeto, ciertos insultos… y otra son las creencias como el cristianismo en las que también por amor al prójimo dejo pasar cosas que me están haciendo daño.



Por mucho que nuestros valores y nuestra cabeza nos digan que no, que esto no ha sido un abuso o una invasión de otra persona, nuestro cuerpo siempre nos lo va a decir. En el libro comento como un entrenamiento es estar más sensibilizados a las señales que nos manda nuestro cuerpo. Señales que por otro lado están clarísimas porque nuestro cuerpo muchas veces grita y no nos damos cuenta. Por ejemplo, hemos tenido una conversación con una persona y después nos queda como el estómago apretado y lo pasamos por alto. Pues no, hay que pararse a ver qué ha pasado y reflexionar sobre lo que no le ha sentado bien. Es nuestro cuerpo y sus señales físicas quien nos va a enseñar si ha habido un abuso o si se nos ha faltado al respeto.

Hay otro ámbito donde también se suelen sobrepasar mucho los límites: el laboral. De hecho, en un episodio del libro lo abordas. ¿Cuándo reconocer que en un trabajo se están pasando?Pues aquí lo mismo, el cuerpo es el que nos va a decir si nosotros mismos empezamos a hacer más horas de la cuenta, si nos olvidamos de comer, si con tal de complacer pasamos por cualquier cosa… Ahí hay un abuso. Pero a partir de ahí podemos decidir qué hacer porque si tenemos cinco hijos que dependen de nosotros y de nuestro trabajo quizás no podemos plantarnos ante el jefe según de qué modo. Hay un derecho, que es el derecho a no ser asertivo. Si tú no puedes ser asertivo porque no te interesa o no te conviene puedes ser aparentemente sumiso, ceder o dar la razón pero en el fondo tener claro que es una decisión tuya, que no es porque no te atrevas, porque tienes miedo a que te rechacen sino porque tú has decidido ser asertivo contigo mismo y te interesa mantenerte en ese sitio. Te acoges a tu derecho a no ser asertivo pero aún así podemos ser asertivos porque podemos ceder si no tenemos otro remedio en hacer más horas pero en lo que siempre podemos plantarnos es ante la falta de respeto en el tono, en las formas de decirnos las cosas…

Hablemos de la autoestima. ¿Cómo podemos reforzarla en los niños?En todo momento mostrarle amor incondicional y respeto. Hagas lo que hagas, te portes como te portes yo siempre te voy a querer y voy a estar de tu bando. Fuera cosas como ‘así no te quiero’, ‘este no es mi hijo’, ‘te pareces a la familia de tu padre’… Nada de frasees o de actitudes que hagan sentir al niño que le estamos expulsando de la manada y adelante con todas las actitudes de amor y aceptación incondicional y luego respeto porque muchas veces no se le respeta porque es niño.