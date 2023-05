El problema de salud común en los niños que se relaciona con un mayor riesgo de infertilidad como adultos

La infertilidad masculina ha aumentado notablemente en las últimas décadas por razones que no están del todo claras. Ahora, un nuevo estudio publicado en el medio especializado European Journal of Endocrinology ha identificado un factor de riesgo en la infancia que, coincidentemente, también ha visto aumentar su incidencia a lo largo de los últimos años.

Sobrepeso en la infancia y menor volumen testicular

Como apuntan los autores del artículo, este factor de riesgo sería la obesidad y el sobrepeso infantiles, un problema cada vez más frecuente especialmente en los países desarrollados. Específicamente, estos investigadores han encontrado que los niños con sobrepeso tienden a tener un menor volumen testicular, lo que a su vez se relaciona con un mayor riesgo de infertilidad masculina.

Esta conclusión se basa en el análisis de los datos recolectados en una cohorte de 268 niños y adolescentes, incluyendo información sobre parámetros tales como el volumen testicular, la edad, el índice de masa corporal o la resistencia a la insulina. De esta manera, hallaron que los niños que tenían, en términos clínicos, un peso considerado normal tenían de media un volumen testicular 1,5 veces mayor que sus homólogos con sobrepeso.

De la misma manera, la hiperinsulemia, una condición asociada al sobrepeso y a la obesidad, se asociaba también con volúmenes testiculares reducidos en entre un 25% y un 50%.

Atajar la obesidad infantil para combatir la infertilidad

Así, estos investigadores teorizan que, teniendo en cuenta que un menor volumen testicular se ha relacionado por la evidencia disponible con una producción espermática más pobre en la adultez, estas asociaciones bastan para concluir que el sobrepeso y la obesidad infantiles podrían representar un factor de riesgo para la infertilidad masculina en edad reproductiva.

La relación entre estos dos fenómenos plantea, así, una vía interesante para atajar el problema creciente de la infertilidad masculina redoblando los esfuerzos por combatir la obesidad y el sobrepeso infantiles, condiciones que además conllevan muchos otros riesgos asociados para la salud.

¿Quieres recibir los mejores contenidos para cuidar tu salud y sentirte bien? Apúntate gratis a nuestra nueva newsletter.

Referencias

Cannarella, M Caruso, R A Condorelli, T A Timpanaro, M A Caruso, S La Vignera, A E Calogero. Testicular volume in 268 children and adolescents followed-up for childhood obesity—a retrospective cross-sectional study European Journal of Endocrinology (2023) DOI: https://doi.org/10.1093/ejendo/lvad033