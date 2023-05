El medicamento denominado Simvastatina, del que muchos hemos oído hablar porque forma parte del tratamiento para disminuir el colesterol, pertenece a la familia de las estatinas. Se trata, en este caso, del fármaco más recetado para 'atacar' al colesterol malo, el LDL.

Hace muchos años, en las analíticas, sólo se tenían en cuenta los valores totales de colesterol. Sin embargo, se descubrió que la cifra a vigilar de cerca era precisamente ese colesterol malo, al ser el responsable de que se deposite en las arterias y genere la temida placa de ateroma.

Mientras que el colesterol HDL (el 'bueno', como conocemos popularmente) transcurre por el centro de las arterias y no se deposita en sus paredes, el LDL, al formar ese ateroma, es responsable de producir émbolos (coágulos) si se rompe, y dar lugar a la obstrucción de las arterias (en especial las coronarias o las que están situadas en la cabeza) provocando ictus, angina de pecho o, incluso, infarto de miocardio cuando esa arteria se cierra.

Una depuradora de la sangre

Como explica a 20minutos el responsable del Grupo de Dislipemia de la SEMG (Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia), el dr. Manuel Mozota, "según recomendación y protocolos establecidos por la Sociedad Española de Cardiología, la Simvastatina (y las estatinas en general) es el primer fármaco que habría que recetar para mantener a raya el colesterol LDL. Son fármacos 'buenos'. A pesar de ello, y como sucede con todos los medicamentos, hay que contemplar también algunos posibles efectos adversos"

Las estatinas, y hay muchas diferentes, actúan a nivel del hígado. En palabras del doctor Mozota: "el hígado, para que todos me entiendan, trabaja como una depuradora de la sangre. Lo que hace la Simvastatina es eliminar de la sangre el colesterol malo (LDL), expresa los receptores, los introduce dentro y los limpia. Al haber menor cantidad de LDL circulando, hay menos posibilidad de que éste se adhiera a las paredes y provoque todos los daños de los que hemos hablado anteriormente".

Los niveles altos de colesterol pueden producirse a través de la dieta, tomando alimentos muy grasos como la carne de cerdo, los embutidos, los precocinados o la bollería industrial, y también hay una parte endógena. Por eso existen personas que cuidan escrupulosamente su alimentación, y sin embargo tienen el colesterol alto, porque lo produce su cuerpo "desde dentro".

¿Qué hacer si se produce alteración hepática?

Puesto que la Simvastatina actúa a nivel hepático, puede producir en algunos casos una alteración hepática en forma de elevación de las transaminasas. Se trata de unas enzimas que se alojan en el hígado y que, cuando se elevan, dan información de que este órgano está sufriendo.

"Cuando la Simvastatina no se tolera bien, puede provocar que el hígado se 'intoxique', y no sea capaz de asimilarlas correctamente. Esa toxicidad de la que hablamos no se produce solo con el grupo de las estatinas, otros muchos medicamentos también son responsables de ella", cuenta el doctor.

"En el caso de que esa elevación de las transaminasas sea grave, lo apropiado sería suspender el tratamiento y probar con otro tipo de fármacos también indicados para tratar el colesterol. Especialmente, si esas cifras se mantienen durante los dos o tres meses posteriores a la ingesta. Después, los médicos aplicamos la fórmula del riesgo/beneficio, y valoramos la proporción de cada uno de estos parámetros".

Sin embargo, cuando la elevación de esa variable de transaminasas es leve, "podemos cambiar de estatinas, disminuir la dosis e incluso ir introduciéndolas poco a poco de nuevo. Por supuesto, en estos casos es importante mantener un control analítico periódico que nos dé información de si el hígado ha tolerado correctamente la medicación".

El segundo efecto adverso: los dolores musculares

Otro de los efectos secundarios típicos de la Simvastatina, como explica el doctor Mozota, "no son graves pero sí resultan molestos. Se trata de los dolores musculares (mialgias) que refieren los pacientes. Y es que este fármaco puede producir un aumento de la destrucción muscular, además de una subida de la enzima llamada Creatina Quinas (CK)".

Puesto que gran parte de los pacientes que toman Simvastatina son personas mayores multimedicadas, no hay que confundir estos dolores musculares como efecto secundario con una artrosis de base. "Para descartarlo, suspendemos el tratamiento y comprobamos que esos dolores desaparecen. Las analíticas de control también nos dan información valiosa al respecto"

Se da la circunstancia de que el músculo pesa más que la grasa. Es por ello, que algunos pacientes de edad avanzada parece que 'adelgazan' por efecto de la Simvastatina. "En realidad, lo que hace el fármaco es destruir masa muscular (sarcopenia) y, por tanto, peso. Pero no grasa, que no tiene nada que ver con los efectos adversos de la Simvastatina. En estos casos, se suele prescribir una dieta más proteica que ayude a los afectados a ganar masa muscular. A partir de los 85 años de edad no está aconsejado empezar un tratamiento con este medicamento", concluye el experto.

