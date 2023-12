Los factores de riesgo que predisponen a sufrir acoso escolar

La relación entre el bullying y el suicidio es alarmante. En lo que se refiere al acoso escolar, más del 20 por ciento de las víctimas, así como el 17 por ciento de los acosadores declaran haber intentado quitarse la vida en alguna ocasión. Las víctimas de acoso y ciberacoso tienen muchos más síntomas depresivos que los acosadores.

Semejantes datos, escalofriantes, se desprenden del I Estudio sobre el Acoso Escolar, que acaban de presentar la Unidad de Psicología Preventiva de la Universidad Complutense de Madrid y la Fundación ColaCao. De esta investigación se desprenden, entre otros datos importantes, cuál es el perfil de las víctimas potenciales, lo que permite estar especialmente alerta en estos casos.

La situación real del acoso escolar en España

A pesar de que el acoso escolar es una de las principales barreras psicológicas, sociales, emocionales y educativas para el desarrollo correcto de la personalidad en la infancia, no existía un estudio completo y actualizado que pusiera sobre la mesa cuál es la situación real, con cifras concretas, de los estudiantes en nuestro país.

Las víctimas de bullying no suelen contar nada por miedo. Mutua Madrileña, ANAR

El I Estudio sobre el Acoso Escolar y el Ciberacoso del que hablamos es la investigación más completa sobre este grave problema. En él, han participado más de 20.000 estudiantes de 4º de Educación Primaria a 4º de Secundaria, de las 17 Comunidades Autónomas.

Bullying: 2 alumnos por clase lo sufren

Según se desprende de este estudio, en España hay 220.000 estudiantes víctimas de acoso, y más de 74.000 acosadores. Sorprende el dato de los 'observadores' de la situación, los testigos, que llegan hasta el 16,3 por ciento.

Más de 200.000 niños sufren acoso en España. Europa Press

Así pues, asusta ver que casi dos estudiantes por clase se declaran receptores del bullying, lo que significa que más del 6 por ciento de los alumnos ha sufrido acoso escolar en los últimos meses.

No parece existir una diferencia significativa en cuanto a sexos: los chicos y las chicas sufren este problema social por igual. Sin embargo, por lo que respecta a los que se confiesan acosadores, hay el doble de chicos que de chicas.

¿Por qué sufro acoso escolar? Hablan las víctimas

Puesto que nuestros jóvenes se mueven como pez en el agua en redes sociales, el estudio afirma que "haber sufrido acoso escolar aumenta el riesgo de ser víctima también de ciberacoso o maltrato digital".

El sobrepeso es uno de los motivos por los que los acosadores se burlan de otros niños EP

En esta investigación sobre acoso escolar se ha preguntado a las víctimas cuáles creen que son las razones por las que se meten con ellos en el centro de estudios. Más de la mitad afirma que el motivo principal es su aspecto físico. De ellos, la gran mayoría achacan las burlas a su sobrepeso.

El segundo motivo que alegan tiene que ver con que desafían los estereotipos sexistas y no se comportan como la mayoría. El tercer argumento se resume en "porque me tienen envidia", y el último se asocia a una situación de indefensión y aislamiento. Al no tener amigos que los defiendan es más difícil atajar la situación.

¿Cómo se manifiesta el acoso escolar?

En la mayoría de los casos, se trata de burlas que se manifiestan verbalmente, en forma de motes, con mentiras públicas que hacen que estos niños se sientan rechazados, hacerles sentir mal por su aspecto físico…

El patio del centro escolar es el lugar en el que se suele producir el bullying. Álex Zea / Europa Press

Menos numerosas son las agresiones físicas, sexuales, las coacciones o los insultos xenófobos. El lugar elegido por los acosadores es el patio del centro escolar. El aula es el siguiente escenario preferido por los acosadores, y siempre cuando el profesor está ausente.

Factores de riesgo para sufrir acoso escolar

La investigación de la Universidad Complutense y la Fundación ColaCao ha profundizado en lo que los acosados creen que les hace más vulnerables, para identificar los grupos potencialmente expuestos. Los acosadores siempre actúan en grupo, suelen meterse con víctimas de su mismo curso, y lo hacen delante de otros estudiantes cuyas reacciones son clave para poner fin a la situación de abuso.

El aislamiento es un caldo de cultivo para el acoso. iStockPhotos

En primer lugar, son víctimas potenciales aquellos estudiantes que muestran dificultades de aprendizaje. A continuación, y en Educación Secundaria ya, influyen negativamente en los abusadores la orientación sexual y de género. En este particular, destaca que se declaran víctimas en un 10,7 por ciento estudiantes que pertenecen al colectivo LGTBIQ.

La obesidad es también otro de los puntos de mira en los que los acosadores ponen el foco. El aspecto físico en general, y el sobrepeso en particular, son circunstancias directamente relacionadas con el bullying.

Para finalizar, y en lo que respecta al sexo, las chicas reciben más burlas por su aspecto físico, mientras que los chicos experimentan más agresiones físicas relacionadas con su orientación sexual o su raza. Es importante que los involucrados en este grave problema social, y quienes lo presencian, sepan a quién pueden pedir ayuda en el colegio en el que suceden los hechos, y también cómo pedir ayuda psicológica, atreverse a contarlo.

