¿Influye el hombre en los abortos espontáneos? La ciencia comienza a ofrecer respuestas sobre una pregunta ignorada

Sólo en España se produjeron en el año 2019 más de 47.000 abortos espontáneos, según datos del portal Stadista. En muchos casos, se trata de mujeres que desean quedarse embarazadas y que sufren varios de estos episodios: es lo que se conoce como aborto espontáneo recurrente (AER) y constituye un serio problema de fertilidad. Pues bien, aunque tradicionalmente la investigación sobre el tema ha puesto toda la atención en la mujer, ahora los científicos están empezando a buscar averiguar cómo y hasta que punto los varones pueden contribuir a esta situación.

De hecho, según apuntan los autores de un artículo publicado en 2018 en el medio científico Translational Andrology & Urology, en la actualidad el único test disponible para los varones cuyas parejas pierden repetidamente a sus hijos es el test de cariotipo (una prueba que examina el tamaño, la forma y el número de los cromosomas); y, a pesar de que parámetros como la fragmentación anormal del ADN se han asociado en la literatura científica con el AER, estos aspectos no se comprueban de manera rutinaria en la parte masculina de las parejas con la condición.

Cada vez entendemos mejor los factores masculinos

Afortunadamente, se están produciendo avances en la dirección correcta. Por ejemplo, en el año 2022, la revista especializada Journal of Reproductive Immunology publicaba una revisión de la literatura en la que documentaba evidencias recabadas en años recientes de posibles asociaciones entre factores masculinos como la calidad y la cantidad del esperma, la presencia de ciertas mutaciones genéticas o modificaciones epigenéticas (es decir, problemas que afectan no a los genes en sí mismos sino al modo en el que la información que contienen se materializa biológicamente). Este tipo de hallazgos profundizan en nuestra comprensión del papel masculino en el AER, y nos acercan a posibles soluciones.

De la misma manera, esta corriente nos está llevando a cuestionar algunas nociones comúnmente mantenidas, como que mientras que la fertilidad de las mujeres disminuye con la edad, la de los varones se mantiene a lo largo de la vida. Y es que no sólo la evidencia ha mostrado que también se reduce con los años, sino que algunos estudios llevan enunciando desde tan atrás como 2002 (por ejemplo, en Human Reproduction) que la edad avanzada podría asociarse particularmente a un mayor riesgo de aborto espontáneo. Cabe señalar, no obstante, que investigaciones sobre donantes de semen han obtenido el resultado contrario (como ilustra un artículo de 2016 publicado también en Human Reproduction), por lo que aún no existe consenso sobre este punto.

A medida que se elaboren más estudios sobre la cuestión, es previsible que cimentemos nuestro entendimiento sobre hasta qué punto y de qué modo estos factores del varón pueden afectar negativamente a la fertilidad, especialmente en una forma que causa tal impacto físico y emocional en las parejas. De ser así, esta línea de investigación podría traer repercusiones importantes para la medicina reproductiva.

Una búsqueda de posibles soluciones y tratamientos

Para empezar, saber identificar problemas en el lado masculino de la pareja puede llevar a las personas que sufren AER a buscar tratamientos de fertilidad más tempranos, lo que incrementa las probabilidades de éxito y reduce el riesgo de nuevas pérdidas de embarazos, con el impacto que esto trae para las y los pacientes.

Pero, además, intervenir sobre los varones podría ofrecer soluciones para casos que hasta ahora no obtenían respuestas, o al menos no las más apropiadas. Estas podrían ser incluso en algunos casos particularmente sencillas o poco invasivas (por ejemplo, intervenciones sobre el estilo de vida como actuar sobre la obesidad, el tabaquismo, el consumo de alcohol o la exposición a toxinas podrían mejorar parámetros del semen que afecten a la fertilidad).

Y, por último, de la misma manera que tradicionalmente se ha ignorado al varón en la búsqueda de causas biológicas para el AER, también se ha dejado de lado la atención al impacto emocional que estos episodios tienen sobre ellos. Comprender la naturaleza del problema e involucrarlo en los procesos de diagnóstico y en las posibles opciones puede ayudar también a reducir o abordar ese impacto y, por ello, contribuir al bienestar de ambos miembros de la pareja.

