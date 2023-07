Dormir en pareja tiene efectos perjudiciales para la salud según un médico cirujano

Eso de que uno duerma en el sofá y otro en la cama solo puede significar una cosa: hay una crisis en la pareja. O al menos, esa es la creencia que tenemos en España, porque en otros países como Estados Unidos, una de cada cuatro personas prefiere dormir sola que acompañada, y el 63% de las parejas duermen en la misma cama pero sin tocarse.

De hecho, cada vez son más los expertos que aseguran que dormir en pareja empeora el sueño y que hacerlo por separado trae muchos beneficios para ambos. El último ha sido el doctor Karan Raj, un cirujano de Reino Unido que, a través de TikTok, ha lanzado este polémico mensaje: dormir en pareja es un grave error. ¿Por qué y cuáles son las evidencias científicas de esto?

Covid-19: el primer paso para salir de la habitación

Según un estudio realizado en 2019 por Robert Adams, profesor de medicina respiratoria y del sueño, en la Facultad de Medicina y Salud Pública de la Universidad de Flinders, un 17% de los australianos casados o con pareja duermen separados. Las razones eran muchas y muy diversas: desde los ronquidos y los niños inquietos hasta los trastornos del sueño como el insomnio. En la encuesta se descubrió que quiénes no dormían solos, pero les gustaría hacerlo (un 22%), habían recurrido al uso de tampones para los oídos o antifaces para los ojos.

En otros países como China o Reino Unido fueron los gobernantes quienes durante la pandemia, instaron a las parejas que durmieran en camas separadas para evitar la propagación del virus, lo cual ha podido suponer para muchas, una nueva forma de convivir.

Movimientos y ronquidos, una razón para no dormir



Karan Raj, como tantos otros especialistas, defiende que dormir en pareja es un error y puede afectar, no solo a la calidad del sueño, sino a la pareja en sí misma. Uno de los motivos más frecuentes para dormir separados son los ronquidos. Cuando una de las dos partes ronca, y no deja dormir a la otra, el descanso se limita y puede generar enfados y reproches.

Además, una investigación de la Universidad de Surrey, en Reino Unido afirmó que los movimientos corporales de una persona durmiendo, aumentan hasta en un 50% el riesgo de que su pareja padezca algún trastorno del sueño. Todo esto empeora cuando la cama no es lo suficientemente grande y a los movimientos naturales del sueño se le suman las luchas nocturnas por las mantas.

La temperatura se dispara en pareja



En el vídeo que se hizo viral con las declaraciones del cirujano, Karan Raj asegura que para dormir bien es necesaria una caída de la temperatura corporal, que sin embargo aumenta cuando se comparte cama con otra persona. Esto contribuye a dificultar la conciliación del sueño. Además, algunos expertos aseguran que dormir separados puede ser la clave para empezar a disfrutar más del sexo en pareja, porque cuando estamos descansados, aumenta nuestro impulso sexual.

Sin embargo, no existe una fórmula única para esto. Quiénes defienden esta postura con la ciencia por delante admiten que para muchas parejas la parte emocional y psicológica es más fuerte que la física. “La sensación de tener a alguien cerca y la protección que eso te aporta puede ayudar a dormir mejor”. La respuesta final está en cada pareja. Si no lográis compenetraros bien en el sueño, dormir en camas o habitaciones distintas es una alternativa a contemplar.

