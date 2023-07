¿Qué pasa si me despiertan de una parálisis del sueño?

Si te despiertas y tu cuerpo no reacciona, querrás saber qué es la parálisis del sueño, sus causas y sus diferentes tipos. Según datos de la Universidad de Granada, un 50% ha experimentado esta incapacidad transitoria. En cualquier caso, debes saber que no se trata de un riesgo para la salud, pero sí una señal de que sufres otros trastornos que se encuentran relacionados con el estrés o alguna parasomnia.

A pesar de que se trata de una interrupción del sueño, esta no es grave, aunque sí que es cierto que acostumbra a provocar una angustia intensa durante unos segundos o minutos, ya que el cuerpo se queda inmóvil mientras la persona está consciente y despierta.

Despertar durante una parálisis del sueño

Si una persona te despierta durante un episodio de parálisis del sueño, por lo general se rompe el estado de parálisis y se recupera el control del cuerpo. En ese momento puede ser una experiencia confusa y desorientadora, pero no debería ir más allá ni tener ninguna consecuencia grave o duradera.

La parálisis del sueño es un fenómeno por culpa del que una persona se encuentra incapaz de moverse o hablar de forma temporal mientras está consciente, y que tiene lugar generalmente entre el sueño y la vigilia. Esta condición viene dada por una interrupción en el proceso normal de transición entre ambos estados, y habitualmente está asociada con alucinaciones auditivas, visuales o táctiles.

Cuando una persona despierta a otra que está viviendo un episodio de parálisis de sueño, es probable que sienta cierta ansiedad o confusión por las sensaciones extrañas y las alucinaciones que estaba experimentado. Sin embargo, una vez que se despierta por completo y se recupera el control del cuerpo, por lo general se siente alivio.

En cualquiera de los casos, cabe destacar que este fenómeno, aunque puede parecer aterrador, no representa ningún daño físico real, y no se considera una condición médica grave. No obstante, en el caso de que se experimente de manera recurrente o cause una gran angustia, será recomendable consultar a un médico o especialista en sueño para obtener más información y poder abordar diferentes estrategias para hacerle frente.

Cómo prevenir los episodios de parálisis del sueño

Siempre que se encuentren asociados a un trastorno de ansiedad u otro tipo de entidad psiquiátrica, o en caso de narcolepsia, para prevenir episodios de parálisis del sueño será necesario tratar la patología que la ocasiona.

En cualquier caso, también se recomienda mantener unos horarios regulares de sueño y dormir suficientes horas cada sueño. Esto es importante, ya que las restricciones de sueño provocan un rebote del sueño REM en la noche siguiente, con un incremento de probabilidad de que sufras de estos episodios. También se aconsejable practicar ejercicios de relajación o meditación antes de dormir.

Por otro lado, se debe reducir la ingesta de alcohol y revisar la medicación que se toma, ya que podría ser la causante de sufrir estos episodios. De igual modo, es posible probar una terapia cognitivo – conductual con un psicólogo especializado en sueño en aquellos casos en los que las parálisis del sueño no están acompañadas de otras patologías.

Asimismo, antes de dormir se recomienda evitar el uso de los dispositivos electrónicos, ya que la luz azul afecta a los ciclos del sueño, así como mantener una dieta saludable y evitar dormir boca arriba, ya que esta postura durante el sueño puede causar apnea, dificultades respiratorias y parálisis del sueño.

Además de todo lo anterior, hay que tener en cuenta que, cuando la parálisis del sueño se da de una forma demasiado recurrente y generan mucho distrés, es posible que se receten antidepresivos tricíclicos para hacer frente a este tipo de episodios.

