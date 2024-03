Harvard desvela que una de las claves de la felicidad está en tener al menos dos amigos

Alcanzar la felicidad no siempre es sencillo, existen muchos factores a tener en cuenta y no son pocos los estudios que se vienen realizando para poder entender qué necesitamos para poder sentirnos plenos. Encontrar el equilibrio entre el cuerpo y la mente, tener un propósito o pasión en la vida, mantener una mente positiva y mostrarse agradecido son solo algunos de los pilares que Harvard destaca para alcanzar la felicidad, elementos que son extrapolables a España. También destacan la importancia de las relaciones sociales.

Las investigaciones han demostrado que las personas que tienen relaciones sociales estables y saludables viven más felices y durante más tiempo. Relaciones que no solo hacen referencia a familiares y amigos cercanos, también incluyen las relaciones con la comunidad. El aislamiento crea infelicidad, pero ¿cuál es el número mínimo de relaciones significativas hay que tener para ser feliz?

La relación entre la felicidad y las relaciones sociales

Desde hace mucho tiempo se viene desarrollando un estudio sobre la felicidad humana en la Universidad de Harvard. Una investigación que ha llegado a la conclusión de que es importante tener al menos una o dos relaciones de apego seguro, por lo menos así lo defiende Robert Waldinger, psiquiatra estadounidense y cuarto director de este estudio, y así lo ha expuesto en su ponencia para la serie Aprendemos Juntos, de BBVA.

Este especialista asegura que todos necesitamos tener a alguien a quien podamos llamar en medio de la noche ante una emergencia o si estamos enfermos o asustados, tanto si somos introvertidos como si se produce la situación contraria. Este vínculo se convierte clave para alcanzar la felicidad, porque las personas de tu círculo cercano pueden ayudarte a gestionar el estrés del día a día. Tal y como explicó en su charla, las relaciones sociales nos protegen del estrés crónico.

Las situaciones de estrés activan nuestra respuesta de lucha o huida, esto aumenta la circulación de la hormona del estrés y la inflamación. Al desaparecer el estrés, el cuerpo volvería a su estado natural, pero las personas que viven aisladas nunca recuperan ese equilibrio, sino que permanecen en un estado de lucha o huida constante, según este experto. “Por eso tienen mayores niveles de hormonas del estrés, de inflamaciones crónicas y eso acaba destrozando los sistemas corporales con el tiempo”.

Esta conclusión hace distinción entre estar aislado, lo que podría suponer un problema, y ser introvertido. Las personas extrovertidas recargan su energía cuando están con los demás, mientras que los introvertidos hacen lo propio cuando están a solas, pero ambos tipos de personalidad necesitan relaciones sociales sanas, en las que sientan que hay alguien a quien puedan recurrir en caso de necesidad.

“La gente solitaria que vive aislada de la sociedad desarrolla enfermedades fruto del envejecimiento antes y vive menos que quienes no están solos y tienen relaciones sociales sólidas”, explicaba también Waldinger. “Es un descubrimiento asentado que las buenas relaciones fomentan la salud física y la longevidad”.

Los tres tipos de amistad que existen

Este estudio no es el único que destaca la importancia de la amistad para los humanos. De hecho, Arthur Brooks, profesor de la Harvard Bussiness, publicó en la revista The Atlantic un artículo en el que especificaba los tres tipos de amistad que podemos cultivar en la búsqueda de la felicidad, una clasificación establecida ya en su día por Aristóteles.

Las amistades de utilidad . Son aquellas que funcionan a base de intercambios y suelen ser superficiales. Suelen ser las de trabajo o negocios.

. Son aquellas que funcionan a base de intercambios y suelen ser superficiales. Suelen ser las de trabajo o negocios. ​Las amistades basadas en el placer. En esta categoría se encuentran las relaciones basadas en la admiración mutua. Aunque es un nivel superior a las de utilidad, también existe un interés, porque cada persona obtiene placer de la otra.

En esta categoría se encuentran las relaciones basadas en la admiración mutua. Aunque es un nivel superior a las de utilidad, también existe un interés, porque cada persona obtiene placer de la otra. ​Las amistades perfectas. Son aquellas que no se cultivan ni por interés ni por placer, sino que son desinteresadas y son las que nos aportan una mayor felicidad a la larga, según el experto.

