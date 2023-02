El ghosting es un término inglés que sirve para definir una manera de actuar en las relaciones interpersonales. Una de las partes actúa como un fantasma: desaparece en cualquier momento y de manera radical, sin previo aviso, sin dar explicaciones y sin posibilidad de tener una conversación. ¿Te suena? Es posible, ya que según datos recogidos por la aplicación de citas Badoo es una práctica al alza entre solteros: la sufren el 67%. Sin embargo, no es algo exclusivo de las parejas, ya que también puede darse en las relaciones de amistad. Lo analizamos con Laura Palomares, psicóloga de Avance Psicólogos.

Se suele pensar que el 'ghosting' es algo que solo ocurre en la pareja pero también puede suceder en relaciones de amistad, ¿cuáles son los motivos que pueden llevar a una persona a hacer 'ghosting' a un amigo?A menudo podemos tener la sensación de que hablar con alguien habitualmente confirma la fortaleza de una relación, sin embargo, no necesariamente es así. Cuando alguien actúa de este modo y no hay alguna causa posible que justifique esta ‘desaparición’, muestra una posible falta de compromiso en la relación, inmadurez a la hora de afrontar una conversación o quizá se trate de una persona a la que le cuesta abordar directamente los problemas por miedo al conflicto.



Otras posibles causas pueden tener que ver con algún malentendido, que se haya sentido mal con algún comentario… Aún así, siempre es mejor no coger atajos, afrontar nuestras relaciones de manera asertiva y ser cuidadosos en cómo las cerramos. De ese modo evitamos tener un comportamiento pasivo agresivo, con el que el otro se va a sentir herido o castigado.

¿Qué perfil de persona se esconde detrás de este tipo de actitud? ¿Puede darse con un amigo de toda la vida?Detrás de este tipo de comportamiento suele haber un estilo inmaduro y ambivalente en la forma de entender las relaciones y el vínculo, que puede resultar confuso y doloroso para quien lo sufre. Parece actuar de forma superficial en las relaciones y puede estar manifestando un temor al compromiso.



No es habitual con amigos de toda la vida y normalmente sucede con personas con las que la relación de amistad está comenzando por redes sociales. Las redes sociales pueden generar la falsa sensación de posibilitar vínculos fuertes. Aunque en apariencia todo pueda parecer muy intenso y que se ha conectado profundamente, la realidad es que no suele ser así.

¿Cómo debe actuar el amigo ‘abandonado’? Porque el sentimiento de culpabilidad tiende a aparecer en estas situaciones.Es muy importante entender que la sensación de intensidad que en ocasiones nos pueden generar las relaciones por redes sociales, no son sinónimo de profundidad. Las redes son rápidas, inmediatas y accesibles, y eso puede confundirnos. Es importante diferenciar inmediatez de profundidad en los vínculos. Aclarar este punto nos ayudará a encajar mejor lo sucedido.



La culpabilidad es parte de la necesidad de entender y reparar lo sucedido. Para asimilar un hecho, las personas necesitamos entenderlo, y buscar las causas aunque sea en errores propios. Aún así, es importante no atascarse aquí y tratar de ver el punto positivo del fin de la relación, si esta no nos está aportando confianza y seguridad.

Laura Palomares Psicóloga Laura Palomares (Madrid, 1973) se licenció en Psicología en la UAM. Funda y forma parte de Avance Psicólogos desde el año 1999. Experta en terapia Gestalt, en terapia de pareja y sexología. Terapeuta en EMDR y miembro de la Asociación Española del Trauma Psicológico (AETPS). Tras 23 años de experiencia como psicoterapeuta, en la actualidad colabora como divulgadora para medios especializados en el ámbito de la psicología y la salud.

Danos algunos consejos para superar un 'ghosting' de amigo.Los sentimientos que suelen aparecer tras sufrir este comportamiento por parte de alguien en quien confiábamos, son de extrañeza e incredulidad, culpa y abandono. Las relaciones han de ser seguras y constructivas, no generadoras de estrés y ansiedad, y esta manera de actuar puede estar dándonos la clave de que no se trataba de una relación fiable. Ver el aspecto positivo del fin de la relación, aunque sea doloroso, nos ayudará a encajarlo.



Continuar con nuestro día a día, sin tratar de averiguar más y apoyarnos en nuestros seres queridos y personas de confianza, será la mejor forma de relativizar y sentirnos mejor. Tratar de ver los aspectos positivos del resto de nuestras relaciones, y entender que en ocasiones se dan perdidas y hay ruptura de relaciones, nos ayudará a enfocarlo y conservar nuestra autoestima.

Muchas veces nos resistimos a creer que un amigo nos pueda tratar así y podemos seguir insistiendo con mensajes, llamadas… que acaban siendo unidireccionales. ¿Cuándo debemos poner la línea roja y dejar de insistir?Por doloroso y confuso que sea, si alguien se aleja de nosotros de este modo es mejor no insistir. Si se trata de una amistad de tiempo, es razonable preguntar, de forma directa y asertiva, si hemos hecho algo que haya podido ofenderle o tratar de averiguar si ha podido sucederle algo que le impida contactarnos. Si no hay respuesta y confirmamos que no quiere contacto, lo mejor es respetar su distanciamiento y no insistir, ya que lo contrario nos generaría ansiedad y frustración.

¿Crees que son más frecuentes este tipo de situaciones en la era de las amistades virtuales o siempre ha ocurrido?Parece que la distancia y anonimato que brindan las redes sociales favorece este tipo de comportamiento. Por ello es bueno comenzar estas relaciones a sabiendas de que pueden tener aspectos muy positivos, pero no por ello implican un compromiso como el de una amistad presencial o de tiempo. Puede llegar a desarrollarse, claro está, pero requiere de tiempo y cuidado como en cualquier otra relación.

