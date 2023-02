Estas son las 8 máximas para tener una autoestima sana, según el psicólogo Tomás Navarro

La imagen que tenemos de nosotros mismos es un componente muy importante de nuestra salud mental, y uno que a menudo se torna frágil ante la exposición a determinados mensajes muy presentes en nuestra cultura.

Afortunadamente, desde la psicología y la psicoterapia es posible trabajar en mejorar esta cuestión. Así, el psicólogo Tomás Navarro ofrece ocho máximas para lograr una autoestima sana en su libro Tus líneas rojas (Zenith Editorial, 2023).

"Cada día necesitamos la autoestima"

Como explica el experto, "Cada día necesitamos tirar de autoestima para exponernos a examen, reclamar nuestros derechos o marcar límites. Tu autoestima puede ser tu mejor aliada o tu peor enemiga, ya que puede potenciar tu vida o limitarla".

"Una autoestima baja provocará que renuncies a oportunidades, que limites tus interacciones sociales, que confundas el amor con la admiración, que busques protección a cualquier precio, que no confíes en ti mismo ni en tu criterio y que acabes compartiendo tu vida con un perfil narcisista o te sientas inseguro y con elevadas dosis de ansiedad o tristeza", continúa.

"Somos como nos vemos, creemos que nos conocemos bien y en realidad nuestro conocimiento parte del feedback que hemos tenido de personas cercanas. Cuando tus padres, tus tíos o tus profesores te están diciendo cómo eres, en realidad no tienen por qué tener razón, ya que sus opiniones no dejan de ser precisamente eso, meras opiniones cargadas de fantasmas y de miedos, de demonios y de expectativas, de deseos y de frustraciones. Pero nosotros, niños pequeños, con ganas de aprender, necesitamos de una guía, tomamos esas opiniones como si fueran realidades", concluye.

Las ocho máximas

Así, las ocho máximas que propone son:

Que no te valoren no implica que no tengas valor. Que no le gustes a una persona no implica que no puedas gustarles a miles de personas. Eres demasiado duro contigo mismo. Que hablen de ti no significa que tengan razón. No tengas miedo al conflicto. Irte de donde no te quieren no es una huida, es una decisión inteligente. Tus propiedades son tan importantes como las de cualquiera. No eres mala persona.

A propósito de estas máximas, el psicólogo argumenta que "la autoestima se forja en la infancia, pero sin duda alguna podemos trabajarla durante toda nuestra vida, actualizarla y mejorarla, y eso no deja de ser un mensaje de esperanza. No somos esclavos de nuestra autoestima, somos personas libres que han condicionado parte de su vida por culpa de su autoestima, pero podemos liberarnos de esa cadena, de esa opresión. La autoestima condiciona tu vida, pero no la determina, no es inamovible, no es para siempre".

