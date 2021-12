Todas las personas en algún momento de su vida están expuestas a la frustración por distintos motivos: no satisfacer algún deseo o tener la sensación de no poder alcanzar una meta, no encontrar la felicidad o la satisfacción en aquello que hacen (por ejemplo un trabajo o una carrera), por sentirse rechazadas o excluidas en determinados ambientes o quizás por una decepción amorosa o el abandono de la pareja.

Son muchas las razones o motivos que pueden llevarnos a esa frustración, que los expertos definen como un sentimiento que se genera en un individuo cuando no puede satisfacer las expectativas que se ha propuesto ante una situación concreta (deseo, proyecto, ilusión...).

Los especialistas también señalan que este sentimiento negativo se experimenta de manera natural, sin embargo, también se educa. De ahí que cada persona ante una situación idéntica la gestione de una manera distinta y tenga diferentes formas de afrontarla. Algo que comúnmente se conoce como tolerancia a la frustración.

¿Cómo puede afectar la frustración a la salud y al día a día de quien la sufre? La frustración es un sentimiento negativo que se exterioriza a través de expresiones de disforia (lo contrario a euforia): tristeza, ansiedad, inquietud, irritabilidad... Mal gestionada puede desencadenar conductas autodestructivas, estados depresivos, sentimientos de ira y rabia muchas veces incontrolados, que según los expertos no son más que el reflejo del desorden emocional que vive la persona.

La consecuencias, por tanto, de una frustración mal gestionada podría generar: Ansiedad: que a su vez puede llevar a la persona a actuar con impaciencia o a tener determinadas conductas repetitivas / nerviosas (morderse la uñas, mover una pierna de forma constante y otros tics nerviosos). La ansiedad, por su parte, está asociada a síntomas como alteraciones del sistema inmunitario, problemas digestivos, trastornos del sueño, alteraciones de peso, fatiga, caída del cabello, falta de concentración, tristeza... entre otros.

Proyección: consiste en proyectar en otras personas la culpa de todas la cosas que le pasan, algo que impide que la persona afectada por la frustración se responsabilice por lo que siente, lo que empeora su situación. Muchas veces, además, esta proyección se realiza a través de conductas de ira o agresividad.

Evasión o huída: la persona tiene una sensación de fracaso y, por tanto, abandona del objetivo marcado. También puede ocurrir que perciba mucha hostilidad en el ambiente e intente protegerse evitando cualquier acción defensiva.

Imitación: cuando alguien se empeña en imitar en exceso al resto de personas para conseguir lo mismo que ellos. A la larga esto puede producir una pérdida de identidad propia.

Presión: si la persona trata de evitar situaciones estresantes o que cree que le quedan grandes, la presión que siente perjudicará el resultado de su gestión.

Sustitución: la persona frustrada cree que no es capaz de realizar una actividad y la cambia por otra. Esto genera sentimientos negativos porque realmente no quiere hacer la otra actividad.

Agresión: en personas con alta frustración se pueden generar conductas muy agresivas.

Racionalización: la persona intenta justificar su conducta mediante razones lógicas pero falsas que acepta como ciertas, lo que puede llevarle a tomar decisiones poco acertadas.