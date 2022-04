Los expertos dan las claves para que el coronavirus no te amargue a Semana Santa

Profesionales del ámbito sanitario en Galicia recomiendan, en la medida de lo posible, evitar aglomeraciones esta Semana Santa para prevenir contagios de Covid-19 y, en el caso de acudir a celebraciones concurridas como procesiones, aconsejan llevar mascarilla "bien ajustada" y de "alta protección" -como las FFP2-.

El profesor emérito de Medicina Preventiva y Salud Pública Juan Jesús Gestal Otero ha sostenido que, con la situación epidemiológica actual y el nuevo sistema de control y vigilancia de la Covid en el marco del que desde el pasado 28 de marzo no se requiere el aislamiento de los positivos -salvo excepciones- y no se realizan pruebas diagnósticas a la población general, cree que la de este año será una Semana Santa "casi como antes o lo más parecido a antes de la pandemia" porque, ha recordado, "la pandemia del todo aún no ha terminado".

No obstante, recomienda "evitar aglomeraciones", así como "el uso en interiores de las mascarillas" porque, incide, "todavía es obligatorio", así como la ventilación de espacios. "Y no olvidarse de la higiene de manos", ha apostillado. Con todo, ha incidido en "tener siempre presente que el mecanismo fundamental de transmisión es a través de los aerosoles".

En relación a las procesiones que se celebran en Semana Santa, Gestal ha comentado que, donde "puedan producirse concentraciones de personas", si es posible, "evitarlas", y en caso de acudir, aconseja protegerse "bien con mascarillas FFP2 bien ajustadas".

Al respecto, el médico adjunto de Medicina Interna del Complexo Hospitalario Universitario A Coruña (Chuac) Álvaro Mena ha afirmado que se intente "mantener la distancia de seguridad" y llevar mascarilla aunque en el exterior no sea obligatorio.

Asimismo, el doctor Mena ha insistido en que la "gente con síntomas" de Covid-19 "sea sensible y proteja al resto". Por ello, incide en que "se guarde distancia" en "situaciones de riesgo" y en casos como las procesiones con muchas personas por metro cuadrado, se use mascarilla FFP2 u otra que proteja a la persona, en especial si pertenece a un grupo vulnerable. "No vale cualquiera", ha recordado.

Preguntado Juan Gestal si la población está preparada para una Semana Santa de vuelta a la normalidad, ha afirmado que "sí". "La incidencia de la enfermedad en los de 60 y más años continúa disminuyendo al igual que la ocupación hospitalaria", ha valorado para añadir que "la infección en más del 95% de los casos es asintomática o leve". "Me parece acertado centrar ya la atención de la vigilancia y de la prevención en los vulnerables y su entorno, y en los casos graves", ha abundado.

Fin de las mascarillas en interiores

En relación a la retirada de las mascarillas en interiores, prevista a la vuelta de Semana Santa por el Gobierno central -el 20 de abril-, Gestal considera que "ya se dan las condiciones para retirarlas con seguridad".

Así, ha comentado que "en la hostelería de hecho hace ya tiempo que en realidad no se utiliza", aunque en la actualidad es obligatoria salvo en el momento de ingerir comida o bebida. "Nos la ponemos para entrar, pero en cuanto nos sentamos la retiramos; miramos y vemos que estamos todos sin mascarilla; nos la ponemos de nuevo si vamos al aseo, y también al salir", ha señalado.

Sobre el anuncio de las autoridades sanitarias comunicada este pasado miércoles de retirar la obligatoriedad de su uso al pasar la Semana Santa, Gestal considera que se trata de "una decisión acertada y muy prudente". No obstante, ha puntualizado que "en hospitales y en residencias de mayores, así como en el transporte aún debe mantenerse por un tiempo". "Y aquellas personas que se sientan mas seguras llevándola durante más tiempo pueden hacerlo", ha concluido.

En relación a la retirada de las mascarillas en interiores, el doctor Mena ve "razonable que ocurra", pero recuerda que "no todos los interiores son lo mismo", para apuntar a las "personas vulnerables" de centros residenciales y hospitales, por ejemplo. Por ello, ha apelado a en estos casos "tener un cuidado especial".

En este sentido, defiende que se mantenga el uso de mascarilla en los hospitales y en las residencias sociosanitarias, tanto de personas mayores como de atención a la discapacidad.

"Proteger a los demás"

Por todo ello, con motivo de esta Semana Santa, con varios festivos la próxima semana y celebraciones, apela el doctor Mena a la población general a que sea "consciente y sensible" y, en caso de tener síntomas o estar infectado por Covid, "si tiene riesgo debe ser solidaria y proteger al resto".

Y en el caso concreto de la población vulnerable insiste en utilizar mascarillas de protección "alta" y adecuar las medidas frente a este coronavirus "a su vida" y "ser más cuidadoso". Con todo, apela a que la población general "sea especialmente sensible" y "proteja a los demás". "Mucho más no podemos hacer", ha concluido.

Medidas

Por el momento, Galicia mantiene la restricción de exigir el uso del certificado Covid-19 para acceder a visitar a los pacientes ingresados en centros hospitalarios y sociosanitarios residenciales.

De hecho, este pasado jueves el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha autorizado a la Xunta a prorrogar en la Comunidad gallega hasta las 00:00 horas del próximo 23 de abril la obligación de presentar el certificado Covid de vacunación, recuperación o prueba diagnóstica negativa para visitar a los pacientes ingresados en centros hospitalarios y sociosanitarios residenciales de mayores y de personas con diversidad funcional.

Sin embargo, desde este sábado, 9 de abril, la hostelería de Galicia queda sin restricciones por la pandemia por la Covid-19, más allá del uso obligatorio de momento de mascarilla en interiores cuando no se consume, al decaer la limitación de comensales por mesa.

Hasta las 00:00 horas de este 9 de abril estaba en vigor la limitación de 10 comensales por mesa en interior y de 20 en exterior en el ámbito de la hostelería, la única medida que la Xunta mantenía, además del uso del certificado Covid para visitas en residencias y hospitales.