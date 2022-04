Las mascarillas que nos han acompañado casi dos años por la pandemia del coronavirus dejarán de ser obligatorias en espacios interiores el próximo 20 de abril, justo después de la Semana Santa.

De esta forma, su uso ya no será necesario en ningún espacio, ni exteriores ni interiores, salvo en centros sanitarios y sociosanitarios y en transportes públicos, como autobús, Metro o Cercanías, tal y como precisó la ministra de Sanidad, Carolina Darias.

Lo que para la inmensa mayoría de los españoles es una buena noticia, no lo es tanto para las personas que sufre enfermedades graves o crónicas, que son las que están más expuestas a sufrir problemas de salud.

La presidenta de la Plataforma de Organizaciones de Pacientes (POP), Carina Escobar, en una conversación con 20minutos asegura respetar la decisión del Ejecutivo, pero le exige que tome medidas para proteger a las personas más vulnerables. "Se ha hablado de cuidar a las personas vulnerables y para ellas no hay medidas concretas", critica.

¿Cuántos pacientes vulnerables o crónicos hay en España?

En España, el 54% de la población, unos 21 millones de personas, pueden tener una o más enfermedades crónicas de manera no compleja. De ahí, entre 10.000 y 13.000 pueden estar en una situación más grave.

¿Llega en un momento oportuno la medida del Gobierno?

La pandemia ha ido evolucionando y para la ciudadanía en general es el momento de quitar la mascarilla. Es una reflexión que ha hecho la autoridad sanitaria y no lo pongo en duda. Pero también se ha hablado de cuidar a las personas vulnerables y para ellas no hay medidas concretas. La ciudadanía tiene que saber que hay personas vulnerables no solo en el ámbito sanitario, sino que también hay en el trabajo, en la universidad, niños inmunodeprimidos que van al colegio... Tenemos que tomar medidas para no aislar socialmente a los más vulnerables.

¿Qué medidas concretas demandan?

Sobre todo necesitamos saber cómo nos van a proteger, en especial a los inmunodeprimidos, personas mayores de 60 años y las mujeres embarazas, que pueden estar en mayor situación de vulnerabilidad. Hay que garantizar, por ejemplo, que un trabajador que haya sido trasplantado pueda estar en un ámbito cerrado como es una oficina en el que todo el mundo va sin mascarilla. No podemos seguir eligiendo entre la covid y acceder al mundo laboral.

Sería erróneo pensar que ha pasado la pandemia por quitarnos la mascarilla"

¿Cómo le puede afectar a una persona vulnerable esta situación?

Hay que entender que en muchos casos para las personas vulnerables que nos hemos inmunizado con las tres dosis, estas vacunas no son tan efectivas como para otras personas. Además, tampoco hay ahora antivirales suficientes para todos. Con lo cual, en este momento, los pacientes vulnerables tienen que tener más precaución porque la vacuna no les ha protegido lo suficiente para que en caso de contraer la covid lo puedan hacer de una manera menos grave. Las personas que tenemos enfermedades sabemos tenemos que estar alerta y que esa alerta no puede bajar. Sería erróneo pensar que ha pasado la pandemia por quitarnos la mascarilla. Tenemos que seguir insistiendo en que la covid sigue aquí y que entre todos tenemos que cuidar a los más vulnerables.

¿Se les obliga a cuidarse más incluso que durante la pandemia?

Claro. Sobre todo porque habrá más gente que se quite la mascarilla e incluso personas que decidan no vacunarse más, y están en todo su derecho. Esas situaciones se van a producir. Por eso, las autoridades sanitarias tienen que dar recomendaciones claras a la población.

Los ciudadanos debemos tener la responsabilidad de protegernos a nosotros mismos y la solidaridad de proteger a otros"

¿Cree que podría haber un repunte de la mortalidad?

Espero que no. Creo que realmente aunque la vacunación no tenga un efecto completo en las personas vulnerables, el contagio es ahora menos grave. Y sobre todo porque ahora mismo también hay tratamientos antivirales que si se detecta la covid de manera precoz reducen la mortalidad. Lo que hace falta es poder tener acceso a esos tratamientos.

¿Hace bien el Gobierno en fiar todo a la responsabilidad individual de los ciudadanos?

Eso es lo que debería ser en esto y en todo. Los ciudadanos debemos tener la responsabilidad de protegernos a nosotros mismos y la solidaridad de proteger a otros. Y recordar siempre que hay personas que están en situaciones diferentes a las nuestras. La pandemia nos debe hacer más conscientes de lo importante que es cuidar nuestra salud y seguir recomendaciones como el lavado de manos, vacunación, intentar estar en sitio abiertos...