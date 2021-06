Dr. García Ron, neuropediatra: "Los trastornos del sueño empeoran la sintomatología de las personas con autismo"

Dentro de las personas con trastorno del espectro autista (TEA) es muy común padecer trastornos del sueño, pues según algunos estudios, lo han padecido alguna vez hasta el 80% de los niños con autismo. Además, estos trastornos suenen ser más graves y es común que permanezcan en la edad adulta. El Dr. Adrián García Ron, neuropediatra en el Hospital Clínico San Carlos, nos habla de cómo los trastornos del sueño afectan a las personas con TEA y en qué casos la melatonina puede ser eficaz para combatirlos.

Es muy común que las personas con autismo, especialmente los niños, tengan trastornos del sueño. ¿Por qué? ¿Qué prevalencia tiene?

Según los estudios, la prevalencia varía entre el 44 y el 83% de las personas con autismo que tienen trastornos del sueño, pero en cualquier caso es altísima, muy por encima de la media general, tienen diez veces más riesgo. Es como una epidemia dentro de ellos… Esto ocurre porque en el trastorno del espectro autista (TEA) hay veces que están alterados genes relacionados con problemas de sueño, alteraciones en cuanto a la secreción de la melatonina, etc. Además, estos problemas son más graves y van a desaparecer con menos probabilidad que en un niño con un desarrollo neurotípico.

¿Cuáles son los trastornos más comunes?

El insomnio en general, ya sea insomnio de iniciación, que tardan mucho en dormirse, como de mantenimiento, con varios despertares durante la noche. Y también la somnolencia diurna.

¿Cómo influye tener trastornos del sueño en las personas con TEA?

A los problemas típicos que puede producir no dormir bien a la larga, como obesidad, diabetes, etc. en las personas con TEA se convierte en un círculo vicioso, porque el sueño no solo interviene en el proceso reparador, también influye en el funcionamiento cotidiano de las personas, sirve para consolidar el aprendizaje… Si no duermes bien, estás más irritable, más inquieto, más inatento, tienen más problemas conductuales… que son características propias del trastorno del espectro autista. Por este motivo, los trastornos del sueño empeoran la sintomatología nuclear de las personas con TEA.

¿La melatonina puede ayudarles?

Sí, hay muchos estudios sobre cómo la melatonina puede ayudar a los niños con TEA, sobre todo la melatonina de acción retardada, pero no vale ni para los trastornos del sueño en TEA ni para todos los niños. Lo que hay que hacer es un buen diagnóstico para elegir el mejor tratamiento disponible. Por ejemplo, si lo que les pasa es que tienen insomnio por retraso de fase, es muy eficaz, pero lo es dándola muchas horas antes de dormir, no media. La melatonina es segura, es inocua y es un recurso al que se recurre mucho porque suele ser eficaz en muchos trastornos del sueño, pero tiene que haber un buen diagnóstico.

¿Qué tratamientos hay disponibles ahora mismo?

Hasta hace poco estaba aprobado el Circadín, que es melatonina de 2 milígramos, pero al ser en pastillas, estos pacientes, y más si son pediátricos, tienen problemas para tragarlo. Además, aunque lo prescribimos en niños que sí la pueden tragar, en realidad lo damos fuera de ficha técnica, porque los estudios que se hicieron con este medicamento fueron solo en adultos, no en niños. Hay otro medicamento, el Slenyto®, que está diseñado precisamente para estos pacientes, porque es un comprimido muy pequeño y que puede tener una concentración de 1 o de 5 miligramos de melatonina, pero el problema es que no tiene precio y solo se puede conseguir como medicamento hospitalario. Si cumples los criterios para los que tiene indicación - TEA o un TEA en el contexto de un síndrome neurogenético- se puede pedir a farmacia del hospital, pero no se puede comprar en una farmacia. Por eso estamos pidiendo que se ponga ya un precio y podamos prescribirlo, porque es un medicamento que se ha demostrado que es eficaz, tanto en el tiempo de latencia de sueño como en prolongar el tiempo que el niño está más tiempo en la cama, no se despiertan tanto por la noche ni muy pronto por la mañana… con todo lo que supone también para ellos y para sus familias.

¿Y qué ocurre con los pacientes que no pueden tragar Circadín ni tampoco tienen acceso al nuevo medicamento hospitalario?

Lo único que podemos hacer es recomendar una melatonina de complemento alimenticio, y dentro de los complementos, hay algunas melatoninas que están bien y funcionan, y otras que no sirven para nada, porque desde que se demostró que era beneficiosa para muchas cosas y se aprobó en España como complemento alimenticio, se ha disparado el número de marcas que la venden, y es un mercadeo… Además, los complementos no valen para todos, pues todos son de liberación rápida, es decir, que a las cuatro horas ya dejan de liberarse, y si tienes problemas para conciliar el sueño funciona, pero si tienes un problema de mantenimiento del sueño, no.

¿En qué se diferencia el medicamento de la melatonina que podemos encontrar como complemento en farmacias, supermercados, herbolarios…?

A partir de dos miligramos se considera medicamento, y cuando tienen menos cantidad de melatonina, se considera complemento. La ley en el caso de los suplementos te exige decir lo que lleva y poco más, no pasa controles reales, mientras que si tiene una concentración de dos gramos o más, al considerarse medicamento, tiene muchos más controles, tiene que pasar ensayos clínicos…

¿Y los suplementos son igual de eficaces?

Son eficaces para los trastornos del sueño en general, y los trastornos del sueño son una epidemia -no solo entre los niños con TEA- sobre todo por el uso de pantallas antes de dormir, por una mala higiene de sueño, por el consumo de estimulantes… Pero antes de tomar melatonina porque sí, hay que hacer también aquí un bien diagnóstico. En algunos casos, lo que hacemos es receta melatonina como suplemento durante cuatro y ocho semanas mientras se corrigen los problemas de higiene del sueño y de malos hábitos, que son la base de la mayoría de los insomnios, y más en niños y adolescentes. Y para el jet lag también es muy buena. De hecho, acaban de probar una como medicamento que está indicada precisamente para eso y vienen solo cinco comprimidos.

A la melatonina se le atribuyen desde efectos milagrosos hasta de otros posibles efectos secundarios peligrosos… ¿Qué hay de cierto?

Es cierto que se ha demostrado que es muy buena para muchas cosas, desde antienvejecimiento hasta para el covid. De hecho, en mi hospital se estuvo haciendo un ensayo dando dosis altísimas a pacientes en la UCI intubados, y se han probado sus efectos como antioxidante… Yo la tomo, de hecho. Es muy segura, pero es cierto que hay gente que no la tolera, a que le provoca dolores de cabeza o abdominales, les induce el sueño pero les crea insomnio a media noche, a otros les provoca pesadillas… pero son los menos. Lo que yo recomendaría siempre es que la compraran de buena calidad, y de buena calidad no es la que se compra en el supermercado por cinco euros, sino en la farmacia. Y que no se crean que los suplementos son de liberación retardada o prolongada, porque solo son de liberación retardada los medicamentos.

Aunque lo ideal sería que fueran todo medicamentos para que nosotros supiéramos que es lo que estamos recomendando, porque lo de los suplementos tienen menos controles.