Dodot vuelve de oferta a Amazon: así puedes conseguir 810 toallitas por menos de 22 euros

Desde que hay pequeños en casa, la cesta de la compra se ha incrementado de forma considerable. Cuando son bebés necesitan una serie de artículos que requieren cierta inversión, como la cuna, la sillita de viaje o el carro de paseo y, al crecer, requieren otro tipo de necesidades. Sin embargo, hay un producto prácticamente fijo en nuestro carrito desde que nacen o llegan a nuestro hogar hasta que cumplen unos cuantos años: los pañales. Los niños, conforme evolución, van empleando menos unidades de estos productos de higiene infantil al día, pero, cuando son recién nacidos, pueden llegar a emplear 12 al día. Por ello, estos artículos se convierten en el punto de mira de los padres y familias que siempre buscan dar con la mejor oferta para ahorrar unos euros en la cifra final.

Pero, ¿y las toallitas? Junto con los pañales, esto artículos también están presentes en las casas con niños. ¡E incluso durante más tiempo que los primeros! Y es que estos productos, además de limpiar las zonas del cuerpo más delicadas de los pequeños también son los mejores aliados para cualquier mancha. Por ello, las familias disponen de paquetes de toallitas en todas partes: los bolsos, el coche, el baño, los cambiadores, las mochilas... Así que, cualquier rebaja al respecto es bienvenida... ¡y en Amazon están dispuestos a ayudar! Además de los servicios especiales que Prime ofrece a las familias, hemos encontrado las toallitas de Dodot (¡y los pañales!) rebajadas en el marketplace. Así, 15 paquetes de la gama Sensitive (un total de 810 toallitas) cuestan ahora menos de 22 euros. ¡La unidad sale a tres céntimos!

Las toallitas rebajadas de Dodot. Amazon

Las toallitas de la gama Dodot Sensitive son apropiadas desde el primer día, porque están diseñadas para adaptarse y cuidar de la piel de un recién nacido. Además, su fórmula ayuda a recuperar el pH natural y su solución libre de alcohol, sin perfume y 0% de fenoxietanol ayuda a prevenir la irritación de las zonas más sensibles y las rojeces, por lo que con estas toallitas, tu hijo no sufrirá dermatitis en ninguna parte de su cuerpo.

¿Compra recurrente?

Si eres de los que apuesta una y otra vez por este producto de Dodot, tenemos una buena noticia para ti: gracias al servicio de la compra recurrente de Amazon puede salirte cada pack aún más barato. ¡Como lo lees! Si apuestas por esta modalidad en la que puedes programar entregas con la periodicidad de tiempo que mejor se adapte a tu rutina, podrás disfrutar de un 10 o un 15% extra de descuento que, en este caso, logrará que la unidad te salga a dos céntimos en vez de a tres. ¿No crees que es una buena oportunidad?

Además, si te encanta esta posibilidad y quieres aprovecharla en más productos de Dodot, tenemos una noticia aún mejor: más allá de las Dodot Sensitive, podemos encontrar numerosos descuentos en otros productos de la marca, lo que incluye algunos de sus modelos de pañal más buscados.

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

¡Que no se te olvide! Si eres Amazon Prime puedes disfrutar de envíos gratuitos en casi todo el catálogo de la plataforma. Si todavía no has descubierto las ventajas de pertenecer a este club, ahora tienes un periodo de prueba gratuito de 30 días.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Amazon y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.