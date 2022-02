Di adiós al dolor de cabeza y a la fatiga visual por las pantallas, gracias a las gafas con filtro azul (¡desde 17 euros!)

Si una persona trabaja frente al ordenador durante una jornada laboral seguida de ocho horas y a esto le suma el uso excesivo que se hace del smartphone o el tiempo que pasamos al llegar a casa con otras pantallas como la televisión o la tablet, las horas forzando la vista y dañando los ojos son muy elevadas. No es casualidad, entonces, y más ahora con el auge del teletrabajo en ordenadores portátiles con pantallas más pequeñas, que después de pasar muchas horas frente al monitor tengamos dolores de cabeza o vista borrosa.

Por tanto, no se trata de un capricho tomar medidas y proteger nuestra vista para las largas jornadas laborales. En 20deCompras te recomendamos, a no ser que ya utilices gafas por problemas en la vista, unas con cristales con filtro azul. Se trata de unas gafas que brindan protección durante el uso de pantallas. No es broma, son ideales para reducir la fatiga visual y favorecer el tiempo de sueño. Además, tranquilo, porque no cuestan mucho dinero si sabes dónde elegir. Por ejemplo, hemos buceado por Amazon y una de las mejores en calidad-precio, que cuentan con la etiqueta Amazon Choice, son las de la marca Cyuxs, válidas para hombres y mujeres y por solo 25 euros.

Ideales para proteger la vista frente a las pantallas, las gafas de Cyxus. Amazon

Bloquean los dañinos rayos de luz azul

Estas gafas son de las mejores para el bloqueo contra los dañinos rayos de luz azul, protegiendo al ojo durante todo el día. Los cristales, además, son de policarbonato a prueba de polvo, más fuertes y transparentes.

Si quieres reducir la fatiga visual y dormir mejor, pero estas gafas te han parecido muy clásicas, tranquilo, las hay más coloridas y un poco más económicas. Por 17 euros puedes conseguir estas de Vimbloom ahora en Amazon.

Las más económicas. Amazon

Sin embargo, si quieres invertir un poco más de dinero en esta protección de tus ojos porque quieres ser más eficaz frente a los rayos dañinos de luz azul, ya que has empezado con dolores de cabeza o vista cansada. Olvídate de ellos y de las caídas en el rendimiento en tu jornada laboral con estas gafas de luz azul diseñadas tanto para gammers como para trabajadores digitales.

Para una protección profesional. Amazon

